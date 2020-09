El avance del coronavirus y la realidad social: los CBE piden más restricciones

Desde los dispositivos barriales afirman que la situación epidemiológica es “severa” y advierten que sin medidas estrictas para frenarla, “ninguna actividad económica se verá beneficiada”.

(Foto: prensa CBE)

El coronavirus circula a nivel comunitario en Mar del Plata, con un aumento sostenido de casos que no da respiro, sobre todo al sistema de salud local. Se trata de un presente epidemiológico que quienes trabajan a diario en los barrios de la ciudad perciben desde una perspectiva territorial y así desde los comités barriales de emergencia (CBE) advierten que se llegó a un presente “severo” y piden más restricciones para frenarlo.

“Es el momento de restringir todas las actividades que no sean esenciales. La situación actual es muchísimo más severa que la que motivó la decisión de inicios de pandemia: nos encontramos en la antesala del colapso sanitario y requiere de acciones urgentes. Ninguna actividad económica se verá beneficiada si no se toman medidas estrictas”, advirtieron desde la comisión de salud de los CBE.

Puntualmente, además de la situación general, que muchos definen cercana al colapso, desde los CBE alertan que en los sectores populares la alta tasa de enfermedades preexistentes y comorbilidades son elementos que “indican que deben tomarse medidas en forma urgente. De no hacerlo se corre el riesgo de vivir situaciones muy difíciles”.

Específicamente, desde los dispositivos territoriales aseguran que la solución efectiva para el freno del avance de la enfermedad será un nivel de circulación similar a la fase 1 de la cuarentena, con la única circulación de trabajadores esenciales.

“El impacto de la medida, circulación solo de esenciales, será un mensaje contundente que deja clara la gravedad de la situación y aliviará los servicios de salud hoy al borde de sus posibilidades”, sostuvieron.

Además recordaron que en su momento le manifestaron al intendente Guillermo Montenegro la demora en definir el avance del virus como circulación comunitaria. Al respecto, los CBE puntualizaron que fueron “prudentes y serios” en los diagnósticos del presente epidemiológico y lo argumentaron con la implementación del programa CiuDARnos o el inicio de las capacitaciones para implementar efectivamente el operativo DetectAR.

Ante este contexto y el potencial riesgo sanitario, advirtieron que las inversiones y los esfuerzos fiscales tanto de los empresarios como del Estado pueden “caer al vacío” en caso de no tomar “decisiones sanitarias correctas”, sobre todo en este contexto.

En contraposición, desde los CBE proponen la posibilidad de implementar un sistema de fases sucesivas propio de la ciudad. “Un diseño que permita tener previsibilidad y un contrato ciudadano. Donde todos los sectores sociales y las actividades económicas nos comprometamos a cumplir hasta que llegue la vacuna. Es decir, bajar de fase e ir subiendo en función de los resultados obtenidos”.

Además de pedir medidas más estrictas desde las autoridades, reiteraron otros pedidos como potenciar la intervención en los barrios para aliviar el sistema de salud, destinar más recursos en materiales de higiene y protección, extensión horaria de los “centros covid” y apertura de todos los centros anunciados.