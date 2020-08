El “banderazo” opositor también tuvo su réplica en Mar del Plata

Con diversas consignas, incluso en contra de la vigencia de la cuarentena, centenares de personas se concentraron en el Monumento a San Martín.

(Fotos: Qué digital)

El “banderazo” opositor que se lleva adelante este lunes en las principales ciudades del país también tuvo su réplica en Mar del Plata, donde centenares de personas se congregaron en inmediaciones del Monumento a San Martín –en el 170 aniversario del fallecimiento del General- con diversas consignas en contra del gobierno nacional, e incluso en algunos casos con manifiesta oposición a la vigencia de la cuarentena.

Tal como sucedió el pasado 9 de Julio -otro día patrio- principales figuras y referentes vinculados con la oposición al gobierno nacional convocaron a una protesta que se concretó en ciudades como Córdoba, Tucumán, Rosario o Capital Federal, con numerosos reclamos que van desde la gestión de la pandemia de coronavirus hasta las medidas que implementó el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción.

Sin una línea clara de reivindicaciones y con el nacionalismo expresado en la utilización masiva de la bandera nacional, los manifestantes se expresaron “a favor de la libertad”, en “defensa de los valores republicanos”, reclamo por el poder adquisitivo de jubilados, la anunciada reforma judicial y, buena parte de ellos, en contra del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en vigencia para contener el avance del coronavirus.

Si bien la convocatoria estaba programada para las 16, incluso antes de la hora señalada numerosas personas empezaron a agruparse en las inmediaciones de Luro y Mitre y el pico de la concentración llegó alrededor de las 17, con automovilistas que se sumaron a la concentración con bocinazos y banderas.

Frente a la polémica que desató la convocatoria, al realizarse en medio del aumento exponencial de casos de covid-19 a nivel nacional, desde el gobierno local, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, expuso su postura en diálogo con Radio Brisas y dijo: “Sinceramente creo que no son momentos en que la gente pueda expresarse a través de marchas y de manifestaciones populares, ante reclamos que pueden ser legítimos o no. Pero no es momento para organizar este tipo de marcha, habla mucho de la responsabilidad ciudadana“, apuntó.

Cabe recordar que la última convocatoria de reivindicaciones similares ocurrió el 9 de julio, aunque en ese momento la consigna estaba más individualizada y tenía que ver al menos principalmente con la oposición al intento de intervención de la empresa Vicentín, que finalmente contó con la marcha atrás del presidente. Ese día también hubo un concurrido banderazo en Mar del Plata.

En ese entonces, al igual que este lunes, la marcha no fue al menos abiertamente convocada por la oposición, aunque sí participaron de ella referentes políticos y particularmente de Juntos por el Cambio, entre ellos la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.