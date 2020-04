El gobierno nacional recomendó el “sexo virtual” durante el aislamiento obligatorio

Especialistas recomendaron alternativas para “evitar el contacto cara a cara” e insistieron en la importancia de las prácticas sexuales seguras.

(Foto: Prensa Presidencia)

En la conferencia de prensa diaria del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia del coronavirus y el aislamiento preventivo y obligatorio recomendado por las autoridades sanitarias, el gobierno nacional dio una recomendación particular para sostener la imposibilidad de encontrarse cara a cara como es el “sexo virtual”.

Concretamente, fue el infectólogo José Barletta, de la Dirección de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio, quien ratificó que hoy en día se debe “evitar el contacto cara a cara” y que esto “incluye los encuentros sexuales con personas con las que no se convive“. En este sentido, el especialista presentó alternativas como el “sexo virtual” y pidió no abandonar prácticas seguras como el uso de preservativos para quienes convivan con sus parejas.

“Hoy tenemos en claro que el virus puede transmitirse a través de las gotas que se producen cuando hablamos, estornudamos y cuando tosemos, y no hay mucha información disponible si el virus se elimina por secreciones como el semen o secreciones de la vagina y el recto, esto quiere decir que no tenemos en claro si el virus puede transmitirse por vía sexual”, advirtió Barletta. “Lo que sí sabemos es que la enfermedad puede transmitirse a través del contacto estrecho, y ese contacto estrecho implica las relaciones sexuales”, indicó el especialista.

En consecuencia, aseguró que los besos son una vía de contagio y puntualizó que “es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o del sexo virtual“.

Al realizar las recomendaciones sobre mantener relaciones sexuales de forma digital, el infectologo destacó que “hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, se pueden seguir usando pero tenemos que entender que lo mejor es evitar conocer personas en persona. Herramientas como las videollamadas y el sexo virtual pueden ser una buena alternativa”. Y recordó la importancia que tiene “lavar y desinfectar teclados, celulares, juguetes sexuales aun cuando no hayan sido compartidos”.

“El distanciamiento es la medida más efectiva. Evitar el contacto cara a cara incluye los contactos sexuales con personas con las que no convivimos“, reforzó Barleta. Además, recordó que no hay que abandonar prácticas de sexo seguro como el uso de preservativos para prevenir la trasmisión de enfermedades sexuales como sífilis, VIH y embarazos no intencionales, al tiempo que recordó que otras enfermedades como la hepatitis deben prevenirse con las vacunas que están incorporadas en el calendario nacional.

A modo de cierre, el infectologo recordó que “las personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral y con carga viral indetectable, no pueden transmitir ese virus por vía sexual”.