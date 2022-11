El HIGA sigue sin gas y reclaman informes sobre las condiciones edilicias

Mientras el corte en el servicio básico se mantiene hace casi una semana, el radicalismo presentó un pedido de información dirigido a las autoridades bonaerenses.

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi una semana de iniciado el corte del servicio de gas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), el radicalismo busca solicitar a través del Concejo Deliberante a las autoridades sanitarias informes que actualicen cuál es el estado actual de la situación y qué medidas se adoptaron para dar respuesta a los reiterados reclamos que suceden en el HIGA y que incluyen la falta de personal médico, falta de equipamiento y problemáticas por sus condiciones edilicias.

El hospital se mantenía hasta este sábado a la mañana sin gas tal como se encuentra desde la madrugada del domingo: el corte se inició a partir del robo de los reguladores, pero una vez solucionado ese inconveniente lo que siguió fue un corte preventivo por parte de la empresa Camuzzi al detectar falencias en las instalaciones.

Mientras la situación y la preocupación se mantienen, el concejal de la Unión Cívica Radical Gustavo Pujato presentó en los últimos días un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante en el que se solicita a las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos, de la Región Sanitaria VIII y del Ministerio de Salud bonaerense respuestas concretas en torno al servicio de gas.

En ese sentido, el expediente -que ahora deberá ser tratado por las comisiones internas- reclama información respecto a los “tiempos estimados” para la puesta en condiciones del servicio al resaltar que Camuzzi niega la reconexión “hasta que no se haga presente un gasista enviado por el gobierno provincial y otorgue todas las condiciones de seguridad necesarias”.

El pedido también incluye poner en conocimiento qué áreas fueron afectadas por el corte de gas, qué medidas se implementaron para dar solución a la contingencia, si se afectó la atención médica de las y los pacientes y cuáles fueron los motivos por los cuales no se realizaron tareas previas de mantenimiento edilicio.

De acuerdo a lo planteado por fuentes oficiales a Qué digital, las nuevas estimaciones de las autoridades del hospital es que las obras que se llevan a cabo para poder reponer el servicio se finalicen entre lunes o martes.

Si bien las autoridades del Hospital Interzonal explicaron que el corte del servicio no afectó la atención desde el punto de vista médico, sí se comprometió el funcionamiento de otros sectores como la cocina y el lavadero que hacen a la asistencia integral de las y los pacientes.

En ese sentido, el expediente del radicalismo denunció que el quirófano “se encuentra sin funcionar” al no tener los elementos necesarios provistos por el lavadero mientras que “120 pacientes no podrán comer debido a la imposibilidad de cocinar”. Sin embargo, esa acusación fue descartada por las autoridades del hospital ya que afirmaron que no se produjo la suspensión de ninguna cirugía ni otras prácticas y que se llevan adelante tareas alternativas para garantizar la comida de las y los pacientes.

Por último, el radicalismo apuntó hacia los reclamos que se sostienen con el paso del tiempo como parte de las condiciones edilicias precarias del Hospital Interzonal y la falta de equipamiento y personal médico.

Como en otras oportunidades, enumeraron -al hacerse eco del reclamo de las y los pacientes- la falta de personal médico y recortes, falta de equipamiento e inundaciones en distintos sectores del edificio. Y, de manera puntual, repararon en el mal estado de equipos para realizar cateterismos y tratamientos de diálisis que se suma, a su vez, a la falta de un tomógrafo.

En abril, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue consultado al respecto en el marco del Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata y aseguró que el objetivo del gobierno bonaerense era lograr “poner en valor todo el hospital, para que toda la infraestructura que quizás tiene defectos por el paso del tiempo se recupere“, al tiempo que reconoció que hubo demoras en obras “por los momentos difíciles de la pandemia en los cuales no se pudo hacer obra física porque había mucho trabajo”.