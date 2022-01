El “mini” satélite originado en una escuela marplatense fue lanzado al espacio

El responsable del proyecto, Alejandro Cordero, siguió el lanzamiento desde Argentina junto a funcionarios.

(Foro: Space X)

Con la emoción a flor de piel, el primer “mini” satélite marplatense impulsado a partir de un proyecto educativo de una escuela local ya está en órbita luego de haber sido lanzado este jueves desde Cabo Cañaveral por parte de la empresa Space X. El profesor Alejandro Cordero, CEO de Innova Space y primer responsable del proyecto, siguió el lanzamiento desde Argentina junto a funcionarios del gobierno nacional y el intendente Guillermo Montenegro.

A las 12.25 hora argentina, el lanzador Falcon 9 de la compañía Space X, perteneciente al multimillonario Elon Musk despegó desde Cabo Cañaveral y en un lapso de 8 minutos al Falcon 9 despegó, soltó a cientos de kilómetros la primera etapa del satélite llamado “General San Martín” y volvió a tierra. Luego, poco más de una hora después del lanzamiento, el satélite ya estará en órbita a 500 kilómetros de altura.

Al momento del despegue, los presentes cantaron “¡Argentina, Argentina!, desde la sede de la aceleradora de proyectos Neutrón y la emoción dominó al profesor de la Escuela Técnica N°5 y principal impulsor del proyecto junto a sus alumnos, Alejandro Cordero.

“Estoy muy acongojado. No puedo creer. No lo puedo explicar. Esto ejemplifica la vida de trabajo de todos los chicos, de este país que es tan maravilloso que a veces lo criticamos tanto sin entenderlo. Me considero uno más. Tenemos que sumar, hacer crecer esto. No nos queda otra. Tenemos que entender de una vez por todas que es como nos dijo el general, “todos o nada”, no hay mucha vuelta que darle”, fueron las primeras palabras del CEO de Innova Space, la firma que creó junto a sus alumnos para profesionalizar el proyecto.

Según indicó, gracias al financiamiento nacional e internacional, pudieron costear el “flete” del satélite que costó 75 mil dólares. De todos modos, indicó que los costos “están bajando muchísimo” y eso beneficiaría los próximos lanzamientos que tienen previstos: “Creemos que cuando lancemos los próximos nos va a salir la mitad. Ahora tenemos un acuerdo firmado para octubre, también firmado con Space X”, dijo, y adelantó que el segundo satélite que lanzarán se llamará “Juana Azurduy”.

Luego de este primer lanzamiento, hacia 2024 proyectan poner en órbita más de 100 picosatélites en una constelación que denominarán “Libertadores de América”, y en la que cada uno tendrá un nombre de un prócer.



El prototipo en cuestión es “picosatélite”, el primero en su clase que el país pone en órbita: tiene dimensiones de 10x10x5 centímetros y un peso de 461 gramos. Sin embargo, será capaz de dar cobertura en comunicaciones a zonas agrícolas del país sin conectividad. Estiman que estará en una órbita polar a unos 400 o 500 kilómetros de altura, y pasará por argentina una vez al día. Podría llegar estar en el espacio un año antes de destruirse.

El satélite marplatense MDQubeSAT1 surgió en 2019 de una iniciativa educativa en la Escuela Técnica N°5, en la materia Electrónica Aplicada, brindada por Cordero. Los alumnos se sumaron a la iniciativa del profesor y empezaron a tomar forma los prototipos. Sin embargo, el proyecto trascendió la escuela a partir de la financiación del mismo por parte del Grupo Neutrón, que se involucró para profesionalizar la iniciativa del profesor.

Así, Cordero fundó y coordina Innova Space, la firma que junto a algunos de sus alumnos lleva adelante el proyecto satelital, que logró premios, financiamiento y aportes nacionales e internacionales.