El Municipio reconoció el reclamo laboral de la trabajadora que denunció a Mourelle

El Municipio reconoció la legitimidad del reclamo de Daiana

A poco de cumplirse dos años desde que Daiana denunció al por entonces secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, por acoso sexual, la trabajadora municipal logró que las autoridades gubernamentales reconocieran algo fundamental: el pago del adicional por disponibilidad que le correspondía por su cargo, dado que en ese momento se desempeñaba en Ceremonial y Protocolo, y justamente ese fue el motivo de sus reclamos ante el funcionario, quien durante su paso por la gestión de Carlos Arroyo nunca atendió su demanda laboral.

En septiembre 2018, y después de mucho aguantar, Daiana Siano decidió denunciar penalmente a Mourelle, cansada de reclamar el pago del dinero adicional por disponibilidad que le correspondía y luego de numerosas insinuaciones sexuales por parte del funcionario -quien en todo momento negó las acusaciones e incluso cuestionó a la denunciante-, ocurridas entre los meses de septiembre del 2017 y agosto del 2018.

Según consta en el decreto de fecha 17 de julio -que lleva las firmas del intendente municipal, Guillermo Montenegro; el secretario de Economía, Santiago Bonifatti; y el secretario de Hacienda, Germán Blanco- las autoridades hicieron lugar al recurso de revocatoria que fuera presentado por la trabajadora y, en consecuencia, resolvieron reconocerle “el derecho a percibir la bonificación por disponibilidad equivalente al cincuenta por ciento (50%), por el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2016 y el 3 de octubre de 2018, inclusive”.

En ese sentido, y en los considerandos, el decreto repara en lo establecido en la ordenanza complementaria al presupuesto en relación a la bonificación, las condiciones para su otorgamiento y el hecho de que la trabajadora cumplía con todos los requisitos al momento de realizar el reclamo y hasta el momento de su traslado desde el área de Ceremonial y Protocolo hacia la Dirección de la Mujer, ocurrido luego de denunciado el exfuncionario, en lo que Daiana definió como una “represalia y un castigo”.

Para la trabajadora municipal, lo sucedido “es un paso enorme”, aunque todavía hay un largo camino por recorrer, dado que aún restan los avances en la causa penal contra Mourelle -el decreto será incorporado como prueba al expediente- y ella continúa desempeñándose en un área que no es la suya –e incluso sin que le paguen la bonificación por tarea riesgosa que le corresponde- tras un traslado compulsivo, producto de su denuncia.

De todas formas, la trabajadora destacó lo positivo de este avance y el mensaje que representa, pese a los efectos en su salud, no solo por la situación de acoso, sino por el impacto del traslado y las consecuencias en general en su vida.

“No hay que bajar los brazos, hay que hablar, seguir adelante porque los derechos no tienen por qué ser vulnerados. Más allá de la plata, eso no hace al caso ni a todo lo que pase. Pero no por eso una se tiene que dejar pisotear”, destacó, a la espera de poder regresar a su lugar de trabajo, tal y como establece el protocolo creado ante situaciones de acoso en el ámbito municipal, iniciativa nacida a partir de su caso y denuncia.