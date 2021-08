Emiten un alerta meteorológico por tormentas para Mar del Plata

Este domingo se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, además de intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico por tormentas para el domingo por la tarde en Mar del Plata por lo que se esperan lluvias algunas localmente fuertes, además de intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Luego de un sábado agradable, con una máxima que alcanzó los 20°, el SMN emitió para el domingo por la tarde un “alerta amarillo” -en la escala de las de colores rojo, naranja y verde, de acuerdo a la intensidad- por lo que se espera un período de mal tiempo en la ciudad y la zona.

En detalle, desde el SMN informaron que este domingo “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, las cuales podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo“.

En ese marco, y en base al alerta meteorológico para Mar del Plata, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, “pudiendo ser superados de forma puntual”.

Por ese motivo, se recomienda: no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En cuanto al pronóstico para el inicio de la semana, el SMN informó que para el lunes se espera una jornada fresca, con una temperatura mínima de 6° y una máxima de 10°, además de lluvias aisladas tanto por la mañana como por la tarde. Para el martes las condiciones serán similares -con una mínima de 5° y una máxima de 10°- aunque con cielo parcialmente nublado.