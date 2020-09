Empresarios y comerciantes insisten con la reapertura o piden un “salvataje económico”

Distintas cámaras empresarias coincidieron en un documento y plantearon: “O abrimos para trabajar o cerramos para recibir un salvataje económico”.

(Foto: @aehgmdp)

Después de que la Provincia resolviera rechazar la posibilidad de flexibilizar la fase 3 de la cuarentena en Mar del Plata mientras los casos de coronavirus siguen en ascenso y sin control, comerciantes y empresarios de la ciudad se unieron este jueves y formalizaron un documento a través del cual plantean a la autoridades: “O abrimos para trabajar o cerramos para recibir un salvataje económico”

Con una conferencia de prensa realizada este jueves y con un documento consensuado entre diferentes sectores, empresarios y gastronómicos insistieron en poder reabrir sus correspondientes actividades, mientras la ciudad se mantiene en fase 3 a partir de la ascendente curva de contagios.

En el documento se presentan tres consignas puntuales: “Sin trabajo no hay futuro para ningún país”; “Sin empresas no hay empleo”; y “Sin producción no hay sistema de salud sostenible”.

El escrito lleva la firma de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, la Unión de la Industria, el Comercio y la Producción (UCIP), la Asociación empresaria hotelera y gastronómica, la Cámara de Gimnasios y Natatorios, la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil, la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines, la Cámara de la Industria de Artes Escénicas y Estudios de Arte Unidos.

“Cuando se repiten una y otra vez las mismas recetas, es imposible esperar resultados diferentes. Hay que pensar otros caminos”, plantearon las cámaras empresarial y señalaron necesitar “certidumbre para poder tomar decisiones”.

“Queremos conocer qué es lo que están analizando nuestros representantes, cuáles son los escenarios posibles para los próximos meses y, en consecuencia, exigimos contar con planes alternativos para poder saber cómo acomodar nuestras empresas y resolver si es posible o no sobrevivir a esta paralización, que se prolonga al tiempo en que se resuelven las soluciones sanitarias”, remarcaron.

Y además le señalaron a las autoridades que “la incertidumbre es fuente de costos y el más preocupante es aquel costo económico, social e incluso político que va asociado a la irreversibilidad”.

Las cámaras empresarias reiteraron, tal como lo vienen sosteniendo, que los sectores “están protocolizados y preparados para cumplir adecuadamente con las medidas de prevención” y consideraron: “O abrimos para trabajar con los cuidados necesarios, como ya hemos demostrado saber funcionar (con la ayuda fiscal y financiera que Estado pueda brindarnos) o cerramos nuestras empresas para recibir un salvataje económico que impida nuestra extinción”.