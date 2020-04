Abren las empresas de cobro de servicios: ¿cómo funcionan en Mar del Plata?

Este lunes vuelven a operar, aunque con cambios para evitar largas filas y concentraciones de personas. ¿Cómo y dónde pagar en la ciudad?

(Fotos: ilustrativas / Qué digital)

Desde hoy y tras permanecer cerradas debido a la cuarentena implementada para evitar la propagación del coronavirus, las empresas y comercios de cobro de servicios vuelven a abrir sus puertas en todo el país, y en Mar del Plata también, aunque con cambios en cuanto a su funcionamiento, para evitar largas filas y concentraciones de personas. ¿Cómo y dónde pagar servicios y facturas en la ciudad?

Según detallaron desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para prevenir efectos contraproducente y ante la necesaria reapaertura de bocas de cobranza de impuestos y servicios, los locales comenzarán este lunes con su reapertura, aunque lo harán “de forma paulatina y progresiva” con las medidas preventivas necesarias y una organización acorde a los tiempos de pandemia, en horarios que dependerán del criterio de cada local.

Es por eso que la posibilidad de ir a pagar será según la terminación de DNI: los lunes quienes terminen en 0 y 1, los martes en 2 y 3, los miércoles los que terminen en 4 y 5, los jueves los que finalicen en 6 y 7 y los viernes aquellos con terminación en 8 y 9.

Además, y con el objetivo de hacer que el servicio sea ágil y evitar aglomeraciones, sólo podrán pagarse hasta 8 facturas por persona, en tanto adultos mayores y personas de grupo de riesgo tendrán atención prioritaria e incluso no se descarta que algunos locales implementen horarios especiales para ellos.

En cuanto a las medidas de prevención, la principal recomendación es que quienes vayan a pagar, ingresen previo a salir de sus casas en las redes sociales o páginas de las empresas o comercios, para conocer cuáles son los más cercanos a sus domicilios y cerciorarse de que están abiertos. Además, es muy importante llevar el DNI para que el personal pueda corroborar que quienes se acerquen lo hagan el día correspondiente.

Además, y según las disposiciones del Banco Central, las personas deberán mantener una distancia de al menos un metro y medio en las filas; dentro de los locales, habrá una persona por cada cuatro metros cuadrados; quienes atienden al público tendrán cubrebocas y protectores visuales y estarán a 1.5 metros de distancia; los puestos de trabajo tendrán alcohol en gel para el personal; y además habrá recomendaciones sanitarias en lugares visibles para todo el personal.

LISTADO DE COMERCIOS DE LA UCIP En lo que respecta a Mar del Plata, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) difundió un listado propio de una buena cantidad de comercios disponibles para pagar, tanto en efectivo como con tarjetas de débito de la Red Link. También se puede retirar dinero en efectivo para evitar colas en los bancos. UCIP: Luro 3030; Jujuy 1731; España 1555; Belgrano 2708

Vamos x Más: Avenida 180 N°2170

Centro de Compras Nuevo Golf: Mario Bravo 3840

Cooperativa Electicidad: Alberti 3600

Mar del Plata Old Trade: Córdoba 1777

Falucho I: Falucho 1713

Agencia de Lotería y Quiniela: Polonia 2376

Porky: San Juan 1977

YPF Batán

Red de Pagos y Servicios: 12 de Octubre 3265 (Puerto)

Autoservicio MDP: Tejedor 20

Librería Krhyse: Jacinto Peralta Ramos 2184

HERGO: Avenida Eva Perón 555

Supermercado Aida: Acapulco 356 (Santa Clara)

COBRO DE SERVICIOS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Cómo operarán los locales de cobros de servicios? A partir del lunes 20 de abril atenderán al público para el cobro de facturas de impuestos y servicios en forma paulatina y progresiva y de acuerdo a los protocolo de salubridad dispuesto por el Ministerio de Salud.

2. ¿Cómo será la atención? Se atenderá con el siguiente cronograma, según el DNI: lunes, DNI terminado en 0 y 1; martes, DNI terminado en 2 y 3; miércoles, DNI terminado en 4 y 5; jueves, DNI terminado en 6 y 7; y viernes, DNI terminado en 8 y 9.

3. ¿Cuántas facturas puedo pagar? Se podrán pagar hasta 8 facturas para que el servicio sea ágil y evitar aglomeraciones

4. ¿Quiénes tienen prioridad de atención? Los adultos mayores y las personas de grupos de riesgo tendrán atención prioritaria y, en la medida de disponibilidad de cada local, se habilitarán horarios especiales para ellos.

5. ¿Tengo que llevar algo para que me atiendan? Sí. Además de las facturas a pagar, debes llevar el DNI para corroborar el cumplimiento del cronograma.

6. ¿Cómo puedo pagar las facturas? Si bien la mayoría de locales acepta efectivo y tarjeta de débito, recomendamos confirmar con cada empresa qué medios de pago acepta cada local.

7. ¿En qué horario atenderán los locales? Los horarios de atención se acomodarán en la medida de las posibilidades de cada local para que el personal no viaje en horas pico.

8. ¿Dónde puedo chequear qué locales están abiertos? La apertura de los locales es progresiva y cada día se abrirán más locales, por lo que recomendamos confirmar cuáles están abiertos en cada sitio web.

9. ¿Qué pasa si no se cumple con los protocolos de salubridad? Aquellos comercios que, por cualquier motivo, no estén en condiciones de cumplir las recomendaciones sanitarias basadas en las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Banco Central de la República Argentina, y si las hubiere, de los organismos locales a nivel municipal o provincial, no podrán reanudar el servicio.