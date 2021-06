Empresas pesqueras, en alerta por la exploración petrolera en el Mar Argentino

Desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas anunciaron su participación en la audiencia pública promovida por el gobierno para evaluar el impacto ambiental del polémico proyecto.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA) expresó su preocupación en las últimas horas por el potencial impacto en la fauna marina de los proyectos de exploración petrolera que se buscan llevar adelante en el Mar Argentino por parte del gobierno nacional a través de la empresa YPF y firmas internacionales como Equinor y Shell. Participarán en una audiencia púbica convocada por el gobierno para evaluar el impacto ambiental.

Desde hace meses, organizaciones sociales y activistas manifiestan su preocupación por las consecuencias ambientales de la actividad petrolera que se prevé realizar frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca, a través de plataformas marinas en un área de 15.000 km2. Ahora, también se sumaron a las advertencias desde un importante sector de la pesca.

A través de un comunicado, desde CEPA anunciaron que tomarán participación en una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para evaluar la viabilidad del proyecto ante la controversia que generó la licitación de las tareas de exploración altamente invasivas en búsqueda de combustibles fósiles.

En ese marco, dejaron en claro su postura ante el potencial impacto ante la industria de la pesca: expresarán ante las autoridades su “inquietud” por los efectos que la actividad podría causar en el ecosistema marino y en el “normal desenvolvimiento y desarrollo de la industria pesquera nacional”.

Así, plantearon que la exploración y extracción de combustibles fósiles en el mar, con uso de cañones de aire comprimido para penetrar el fondo marino, produciendo ruidos de alta intensidad y baja frecuencia, indefectiblemente produce “impactos de gran magnitud” y exigieron que los responsables dispongan de “los correspondientes mecanismos de mitigación, remediación y resarcimiento económico para quienes resulten afectados”.

De la misma manera, exigieron que los proyectos de este tipo sean tratados “con rigurosidad” y que la industria pesquera sea tenida en cuenta ante de permitir su avance, ante el peso del sector en la economía nacional.

Además, argumentaron su postura en estudios científicos internacionales que comprobarían que la extracción petrolera con métodos de exploración sísmica causa “alteraciones en el comportamiento, las condiciones de reproducción, la fisiología y la supervivencia de la vida marina”, con perjuicios que podrían ser “inmediatos” para la industria.

Por último, desde CEPA adelantaron que tomarán “activa participación” en el debate en búsqueda de políticas públicas que “prioricen los criterios de sustentabilidad“.

FRENTE A LA POLÉMICA, UNA AUDIENCIA PÚBLICA

El gobierno nacional decidió convocar a una audiencia pública para la evaluación de las tareas de exploración petrolera a realizar por parte de la empresa Equinor en el marco del proyecto denominado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114), la cual se desarrollará desde el 1 de julio a las 10 horas a través del canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Además de CEPA, organizaciones como Greenpeace formarán parte con exposiciones de hasta 5 minutos y llaman a participar del debate, para el cual hay tiempo para anotarse -haciendo click acá– hasta el 29 de junio a las 10.

De todas maneras, el gobierno nacional aclaró que las opiniones y propuestas que se expongan en la audiencia pública no serán vinculantes, es decir, no impactarán directamente en el futuro del proyecto, aunque sí podrían ser tenidas en cuenta por las autoridades nacionales a la hora de realizar el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental.