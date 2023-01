En 2022 la mayoría de los femicidios volvió a producirse en viviendas familiares

Así lo dio a conocer el informe anual del Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de Mar del Plata, que relevó 220 víctimas en todo el país a lo largo del año.

Como todos los años, el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata y Batán presentó su informe anual y este 2022 concluyó con 220 víctimas de femicidio en Argentina. Además, relevaron que se cometieron 17 femicidios vinculados (asesinato de hijos, hijas, familiares o amigos vinculados a la víctima con el fin de “causarle dolor”) y 55 intentos de femicidio de septiembre a diciembre. La mayoría de los casos volvieron a ocurrir en las viviendas familiares. Desde el Observatorio reclaman políticas de prevención.

Como parte de su informe anual, el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer local presentó un relevamiento final en el que se conoció un total de 220 víctimas en el país a lo largo del 2022. A su vez, se registraron 17 femicidios vinculados y 55 intentos entre septiembre y diciembre. A nivel provincial, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual relevó 119 casos de “tentativa de femicidio” de enero a septiembre en el territorio bonaerense.

Este último dato se conoció a través de un informe centrado en situaciones de riesgo y casos críticos relacionados a la violencia por motivos de género, presentado días atrás por el organismo que conduce Estela Díaz. En el documento se destacó a Mar del Plata como una de las ciudades en las que más intervenciones se realizaron con 86 demandas atendidas en el período de enero a septiembre de 2022. Para el mismo período de tiempo, se registraron 51 femicidios en la Provincia de Buenos Aires.

Con respecto a las investigaciones por femicidio en Mar del Plata a lo largo de 2022, una de ellas corresponde al crimen de Corina Tapia, de 36 años, que fue asesinada por su hijo, un joven de 18 años que también mató a su abuelo en septiembre de 2022, y la otra al asesinato de Gina Aroni Hurtado, que falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en octubre del 2022 tras permanecer internada varios días luego de haber recibido un golpe en la cabeza por parte de su pareja.

El informe del Observatorio señaló que a nivel local la Fiscalía de Composición Temprana de Conflictos Penales -donde recaen muchas causas de violencia de género- registró en el período de enero a noviembre de 2022 la apertura de unas 2 mil investigaciones por la temática.

De acuerdo a datos oficiales de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2021 se cometieron 251 femicidios en Argentina, lo que se tradujo en una mujer asesinada por motivos de violencia de género cada 35 horas.

DATOS Y PEDIDOS

Desde el Observatorio de Femicidios local destacaron en la presentación de su informe anual que el hogar continúa siendo el sitio más inseguro para las mujeres y diversidades que sufren violencia de género. Es que, según relevaron, el 66% de los 220 femicidios cometidos en 2022 sucedieron en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida con el agresor.

Además, el 91% de los femicidios se cometieron por personas del círculo de la víctima como parejas, ex parejas, familiares o personas conocidas. En el 47% de los casos, el femicidio fue cometido por la pareja seguido por la figura de la ex pareja en el 27% de los casos.

Al igual que en otros relevamientos presentados por el Observatorio a lo largo de los últimos meses, desde la Multisectorial insistieron nuevamente en el aumento de los casos de violencia de género y en su pedido por políticas de Estado que brinden una verdadera protección a las víctimas.

En ese sentido, destacaron un porcentaje elevado de agresores y femicidas que incumplen la restricción perimetral. Señalaron, también, la falta de “cambios de fondo” en el sistema judicial y la necesidad de “monitoreos eficaces” a los victimarios “para asegurar que no violen la medida cautelar que justamente impone la Justicia”.

“Los datos exhibidos demuestran que no alcanza con una orden judicial que determine la restricción perimetral si no se puede asegurar su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, las políticas de seguridad deben expresarse en su carácter preventivo. Se debe actuar antes ya que una vez consumado el femicidio solo queda, en el mejor de los casos, el castigo penal pero esto no devuelve la vida a la víctima y muestra el fracaso y falta de prevención oportuna“, añadieron al informe.

Por último, sostuvieron que el acceso a la Justicia coloca, en la mayoría de los casos, a la persona en situación de violencia de género en una revictimización “con largas horas de espera” o “múltiples barreras burocrácticas”. Con el fin de revertirlo, apuntaron a la capacitación en la Ley Micaela del personal judicial y policial para lograr tener perspectiva de género y “una mirada con la suficiente sensibilidad” para tratar un colectivo vulnerado.