En el inicio de la segunda ola, dos clínicas en conflicto por pagar sueldos en cuotas

La situación alcanza al sanatorio Belgrano, donde este martes se realizó una retención de tareas de cuatro horas, y a la Clínica del Niño.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el inicio de la segunda ola del coronavirus dos clínicas de Mar del Plata se encuentran en conflicto que ya presentaron el año pasado con sus trabajadores y trabajadoras teniendo en cuenta el pago de sueldos en cuotas: este martes en el sanatorio Belgrano las enfermeras llevaron adelante una retención de tareas durante cuatro horas, que se reiterará hasta que se abone lo pendiente, en tanto que en la Clínica del Niño y la Familia las deudas ascienden entre el 20% y el 25% de los salarios.

Según explicaron desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) tanto el sanatorio Belgrano como la Clínica del Niño y de la Familia se encuentran en conflicto a partir de la falta del pago completo de los salarios en las fechas de cobro correspondiente.

Por eso, en el sanatorio Belgrano sus trabajadores y trabajadores llevaron adelante este martes una retención de tareas por cuatro horas que se replicará hasta tanto se abonen los montos adeudados por la clínica.

“Las compañeras vienen hace meses cobrando semanalmente, hace dos meses que las vienen diciéndoles que cuando el gobierno les deposito el Repro les van a terminar de pagar, y terminan cobrando el 17, el 20 o más allá“, planteó la titular de ATSA en Mar del Plata, Laura Del Pir, y cuestionó que, de todas maneras, el Programa de Recuperación Productiva (Repro) -que consta de un aporte directo del gobierno nacional para el pago de sueldos en empresas- “nunca lo cobraron porque evidentemente nunca se lo han otorgado”.

La dirigente señaló que una situación similar se presenta en la Clínica del Niño ya que actualmente se mantienen deudas de hasta el 20% y el 25% del sueldo con el personal.

“La gente trabaja todo el mes, cumple, hace su trabajo y necesita cobrar el sueldo todo junto. Los intereses se acumulan y las compañeras ven su sueldo menoscabado”, cuestionó la dirigente gremial y remarcó que una situación similar también se reitera en la Clínica Mitre de Miramar.

“Las compañeras están cansadas de estar percibiendo el sueldo en cuotas“, remarcó y no descartó la posibilidad de declarar al gremio en estado de alerta y movilización. Mientras en el sanatorio Belgrano iniciaron este martes una retención de tareas de cuatro horas, Del Pir advirtió que, por su parte, “la Clínica del Niño va a tener que pagar lo antes posible si no quiere que el conflicto se extienda”.

En el inicio de la segunda ola del coronavirus, entendió que las y los trabajadores de la sanidad se encuentran “mejores preparados al tener cierto conocimiento respecto a la pandemia” y pero lamentó: “Lo que pasa es que cuando se está combatiendo contra un asesino silencioso se tienen que poner todos los sentidos pero cuando vos no cobrás, no sabés si a tu familia le cortaron la luz o si vas a poder darle de comer a tus hijos el problema es el doble porque no podés trabajar así“.

El conflicto en las dos clínicas se mantiene luego de que la semana pasada el gremio a nivel nacional cerrara un acuerdo con las cámaras empresarias en torno a la reclamada revisión de las escalas salariales de 2020, conflicto que había derivado también en protestas y reclamos en Mar del Plata. Según informó Infobae, el acuerdo contempló un aumento retroactivo al 1° de abril de entre el 15% y el 16% con lo cual se completará un 36,1% anual.