Enduro: a dos semanas, personas con discapacidad piden poder acceder a la playa

A dos semanas del evento, aseguran que el camino de madera rumbo a la playa en Perla Norte quedó “enterrado” y exigen que se vuelva a garantizar la accesibilidad.

Una de los primeros sectores que manifestó su preocupación por las consecuencias de desarrollar el Enduro en playas públicas de la zona norte semanas atrás había sido el de las personas con discapacidad que utilizan habitualmente la bajada y la pérgola de Perla Norte y hoy, dos semanas después del cuestionado evento, todavía advierten por las consecuencias: denuncian que la pasarela está “enterrada” y exigen que se garanticen a la brevedad las condiciones de accesibilidad.

Es que para construir el circuito para el paso de las motos y cuatriciclos -el cual atravesó a las playas públicas ubicadas entre la avenida Libertad y calle Acevedo- tuvieron que desarmar una pérgola que era utilizada por personas con discapacidad y, además, deshabilitar momentáneamente la pasarela que les permite, por ejemplo, a personas que utilizan sillas de ruedas, acercarse a sectores de la playa que de otra forma no podrían.

“A dos semanas del Enduro solo están un par de palitos y una lona destruida”, sintetizó Gabriel Lalli, referente e integrante del Consejo Municipal de Discapacidad (Comudis).

No obstante, además de la pérgola, el principal reclamo pasa por tener las condiciones mínimas de accesibilidad que eran garantizadas por los tablones de madera que hacían a la pasarela: “Los tablones quedaron enterrados tres metros y no se pueden sacar a mano. Hay que volver a mandar una excavadora. Las gestiones tienen que hacerlas el Emvial sin que nadie se las pida, y hacer una bajada como corresponde para que en invierno las personas con sillas de ruedas que iban a tomar su mate al lado del mar lo pueda seguir haciendo. Así como está la playa, si hoy quisiera ir a tomar unos mates, no puedo bajar a la playa“, lamentó.

En ese sentido, además de solicitar que se garantice la accesibilidad, reiteró sus pedidos para que el reconocido sector costero utilizado por personas con discapacidad sea potenciado: “Y ya que vamos a arreglar, arreglemos todo bien, porque las maderas para que una persona con discapacidad se agarre para bajar se mueven todas, y los clavos te los podés clavar tranquilamente. Si vamos a hacer cosas, hagámoslo todo”, planteó.

Al respecto, indicó que la situación de accesibilidad en Perla Norte se planteó en la última reunión del Consejo Municipal de Discapacidad que se reúne el primer miércoles de cada mes y que, lamentó, no contó con la presencia de ningún concejal.

Más allá de que el Enduro volvería a la ciudad, según anticipó el propio Montenegro, hoy el pedido puntual para las personas con discapacidad pasa por solicitar que se equipe al menos con las condiciones mínimas de accesibilidad esa playa, para el disfrute de las personas con discapacidad entre agosto y octubre, y que no se espere a noviembre con el inicio del operativo de guardavidas.

“No somos quién para decir Enduro sí o Enduro no, lo tendrán que decir los concejales, aunque me daba mucha bronca cómo usaban la playa. Pero tienen que entender que es prácticamente lo único que tenemos en la costa. Le pedimos a Montenegro que nos haga ahora la playa. Que haga algo mejor, con buenas barandas de descenso, con señalética para ciegos, con un mayor espacio, y que si lo van a desarmar para otro Enduro tengan la prudencia de desarmarlo como se debe para después rearmarlo”, señaló.

Además, el referente del Comudis buscó aclarar que más allá de la existencia de una concesión en las inmediaciones, el pedido está dirigido a la Municipalidad, organizadora del evento: “No creemos que el concesionario tenga que ver. Incluso dijo que tramitó ante el Emvial maderas para reconstruir las condiciones de accesibilidad aunque no le corresponde a él y ni siquiera a la empresa que hizo la carrera. Las máquinas eran del Emvial. Acá es la Municipalidad la que se llevó una buena propaganda y se aseguró un evento así para el año que viene”, cerró.

En las últimas horas desde la Organización MAR, una de las impulsora de un amparo que buscó frenar del desarrollo del evento, también se hicieron eco de la situación a través de sus redes sociales y denunciaron que “no se realizó ninguna mejora”.