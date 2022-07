Enduro: “Es necesario saber qué se va a hacer y cuáles son las medidas de mitigación”

(Foto: Qué digital)

En medio del conflicto desatado por el desarrollo de la actividad de competición de motos y cuatriciclos “Enduro Pale”, que derivó en múltiples obras y grandes movimientos de arena a cargo del Ente Municipal de Vialidad (Emvial) en las playas del norte de la ciudad -sin previa autorización del Concejo Deliberante-, continúan sumándose fuertes críticas al accionar municipal y, entre ellas, se remarca la falta de estudios de impacto ambiental. “No se sabe cuántas motos son, si fueron evaluados los impactos de la actividad y quiénes son los responsables por un eventual daño ambiental”, apuntó Federico Isla, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas.

Las críticas a la actividad del “Enduro Pale 2022″ a desarrollarse entre el 29 y el 31 de julio en las playas del norte de Mar del Plata comenzaron a crecer desde el lunes, primero por parte de organizaciones ambientalistas, después por las autoridades del Colegio de Arquitectos, más tarde por un grupo de personas con discapacidad que acusó el desmantelamiento de estructuras utilizadas por ellos para disfrutar del aire libre y la playa, y finalmente por parte de la oposición al solicitar al gobierno municipal explicaciones del accionar sin la previa autorización y sin estudios de impacto ambiental.

“Consulté a la Municipalidad si esto requería de una evaluación de impacto ambiental y quedaron en averiguarme. Pero por lo que dicen no ha habido, no lo han considerado o no lo requiere”, aseguró Federico Isla, investigador superior del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), organismo dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).