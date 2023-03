Entre cruces y acusaciones, se cumple el paro de colectivos en Mar del Plata

Hasta el mediodía, la agrupación Juan Manuel Palacios mantiene la medida de doce horas contra la conducción nacional de la UTA. Advierten con otra para la semana que viene.

(Foto: archivo / Qué digital)

La interna sindical por la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se profundiza con el paso de las semanas, y este viernes se cumple un paro de colectivos de doce horas, hasta el mediodía, impulsado por la agrupación Juan Manuel Palacios que en Mar del Plata reclama que le permitan asumir en la seccional local tras las elecciones del año pasado. Criticaron la “pasividad” del Ministerio de Trabajo y afirmaron que es un organismo “que no funciona”. Desde la conducción nacional del sindicato acusaron a su oposición de “inventar situaciones inexistentes”.

Tal como había sido anunciado, a partir de las 0 de este viernes comenzó a regir el paro de colectivos en Mar del Plata, tanto en servicios locales como en algunos de media distancia de la empresa Costa Azul que une a la ciudad con localidades vecinas como Miramar.

Durante las primeras horas de la mañana de este viernes, de todas maneras, se observaron algunas unidades en circulación, al menos de las líneas 715/720 de la empresa Batán SA.

Desde el sector ya amenazaron que en caso de no haber avances en el conflicto realizarán una nueva medida de fuerza, en ese caso por 24 horas, durante la semana que viene.

En ese contexto, y como parte del reclamo, la agrupación Juan Manuel Palacios desde alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes se concentró y cortó el acceso y la salida de micros de la Terminal Ferroautomotora, por lo que viajes de larga distancia se toman en la calle.

“Exigimos la entrega de las cinco seccionales que ganaron, e igual remuneración por igual tarea”, resumieron en torno a los reclamos que mantienen y que derivaron en la medida de fuerza. Es que el paro de colectivos en Mar del Plata está motivado por el reclamo que desde diciembre sostiene la agrupación: que se le permita asumir en la conducción de la UTA tanto en la ciudad como en otros cuatro puntos del país (Córdoba, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero), donde se impusieron en las elecciones.

Como contrapartida, la conducción nacional encabezada por el dirigente Roberto Fernández asegura que al haber triunfado su lista a nivel nacional todas las seccionales corresponde que sean ocupadas por sus dirigentes -en el caso de Mar del Plata, Adrián Giménez- pese a haber sido derrotados en el proceso electoral.

“Paramos porque advertimos esta situación a la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, hace una semana y no se ha dignado siquiera a recibimos tratando a la víctima como victimario y al victimario como interlocutor válido”, plantearon desde la agrupación Juan Manuel Palacios y señalaron que “a pesar de que la Justicia lo viene ordenando desde hace más de dos meses, Roberto Fernandez no quiere poner a la agrupación en posesión de esas seccionales y se vale para ello de la pasividad de un Ministerio que no funciona”.

En ese sentido, apuntaron que el Ministerio de Trabajo conoce “el fraude” del proceso electoral pero que “no hizo nada al respecto”.

Pero además de ese reclamo, la agrupación disidente de la conducción nacional mantiene otras quejas, entre ellas la firma de diversos acuerdos. “Entre gallos y medianoches la conducción de la UTA sin consultar con las bases viene desde hace ya años firmando acuerdos salariales de miseria y ha logrado pulverizar nuestros salarios reduciendo su poder adquisitivo a un 50% de lo que debería ser”, señalaron entre otros puntos de reclamo.

En medio del inicio del paro de colectivos no solo en Mar del Plata sino también en Córdoba, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero y en algunas líneas del conurbano bonaerense, desde la conducción de la UTA a nivel nacional emitieron un comunicado en la que afirmaron que se trata de una “medida que no se encuentra avalada por la entidad sindical”.

“Resulta lamentable que un pequeño grupo de personas, identificadas con la lista que perdió las elecciones, pretenda la utilización de los trabajadores, teniendo a los usuarios de rehenes de sus intereses”, sostuvo el comunicado firmado por Roberto Fernández y acusó que “quienes perdieron las elecciones, y representan los intereses del empresario, no conocen ni por asomo la realidad del transporte de personas del país, y ahora pretenden inventar situaciones inexistentes, generar malestar en la población y en los espacios de poder, justamente por haber resultado aplastados en el último proceso electoral”.