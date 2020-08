“Es inadmisible que obligaran a un elefante marino a volver al mar”

Tras la aparición de un ejemplar en una playa de La Perla, desde la Fundación Fauna Argentina cuestionaron la falta de articulación entre entidades especializadas.

(Foto: prensa MGP)

Tras la aparición de un elefante marino en una playa de La Perla de Mar del Plata y luego de la intervención de personal municipal de cara al retorno del animal al mar, desde la Fundación Fauna Argentina cuestionaron la falta de articulación entre el Municipio y las entidades especializadas a la hora de abordar este tipo de situaciones, que son frecuentes en la costa marplatense.

“Estamos muy disconformes con lo que pasó ayer, es inadmisible que los guardafaunas obligaran a un elefante volver al mar”, expuso el titular de Fauna Argentina, Juan Lorenzani, respecto al accionar del Departamento de Guardaparques municipal, que trabajó en el lugar junto a personal del Museo Municipal de Ciencias Naturales, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y Defensa Civil.

Al respecto, Lorenzani criticó el hecho de que no se respetara el descanso del animal en la costa “que es parte de su hábitat”. Desde Defensa Civil habían explicado que lo que se hizo fue “cercar” el lugar para evitar que el animal se lastimara con las estructuras del balneario e intentar persuadirlo para que regresara al agua, si así lo deseaba.

“Cuando salen es por necesidad. (El animal) fue obligado a ir al mar en pleno proceso de muda; la muda se produce en tierra y pueden estar entre 30 o 40 días en la zona. Lo que hay que hacer es dejarlo tranquilo, hacerle un cerco e informar a la gente”, explicó el referente de la entidad abocada al cuidado y tratamiento de animales de este tipo.

En esa misma línea, Lorenzani destacó la importancia de que la comunidad en general sepa cómo actuar ante la aparición de lobos o elefantes marinos, entendiendo que su paso por las playas es algo natural, a menos de que se estén lastimados o enfermos.

Por ese motivo, desde la Fundación -con más de treinta años de trabajo- impulsan una campaña de concientización para mejorar la tarea y el abordaje ante este tipo de situaciones, actividad que vienen realizando en las playas, siempre “respetando el distanciamiento” en el marco de la pandemia.

De todas formas, más allá de eso, desde Fauna Argentina repararon en la importancia de que las autoridades gubernamentales trabajen de forma articulada con entidades de bien público u organizaciones especializadas en la temática.

“Notamos que hay una falta total de coordinación y mucha soberbia de las autoridades que deberían contactarse con las ONG que trabajamos en esto para que las cosas salgan mejor. Hay que unirse, no desunirse”, advirtieron, al tiempo que aclararon que el reclamo está dirigido a los guardaparques, no así Defensa Civil, área desde donde les explicaron que solo acuden a prestar colaboración y no están a cargo de las operaciones de animales marinos.