Escuela N°515: el Consejo Escolar promete el alquiler de un nuevo edificio

(Foto: Qué digital)

Luego de la manifestación de este viernes por parte de la comunidad educativa de la Escuela Especial N°515, que funciona para niñas y niños hipoacúsicos en el fondo de una casa bajo condiciones precarias, el Consejo Escolar junto a distintas autoridades resolvió comprometerse en la búsqueda de un nuevo edificio para la institución educativa.

En el marco del comienzo del ciclo lectivo 2022, previsto para el 2 de marzo, la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº515 decidió hacer visible su reclamo ante las condiciones precarias en las que se encuentran desde hace muchos años.

Es que, ubicada en Avellaneda al 1800, la institución para niñas y niños sordos e hipoacúsicos (que cuenta con una matrícula de 120 alumnos y alumnas), funciona al fondo de una casa particular en condiciones que dificultan la enseñanza y salubridad de todos sus miembros.

“Al ser una casa no tiene la condiciones de una escuela, no hay salida de emergencia, las habitaciones que se usan de aulas tienen rejas, para los chicos sordos no tenemos ningún sistema de luces, en los dos baños las descargas no funcionan y hay que echar agua con un balde”, denunció Nancy, integrante de la escuela desde 1998, en diálogo con De la Azotea (FM 88.7).