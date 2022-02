Espacio público en Parque Camet: “En dos años cedieron 25 hectáreas a tres clubes”

Desde la “Eco Asamblea” advierten una vez más por las cesiones de tierras a clubes luego de la instalación de nuevos alambrados.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Las cesiones de tierras dentro del Parque Camet vuelven a estar en la mira luego de que esta semana se iniciara el alambrado por uno de los clubes deportivos autorizados por la Municipalidad, por lo que desde la “Eco Asamblea” de vecinos y vecinas advirtieron nuevamente por las hectáreas cedidas y reiteraron la falta de un “orden planificado” para la conservación del espacio público.

“En dos años cedieron 25 hectáreas a tres clubes”, sintetizan desde el espacio vecinal en referencia a los predios cedidos entre 2019 y 2021 a clubes como Unión, MDQ 06 Hockey y El Cañón. Sobre todo, el comunicado surge luego de que en los últimos días comenzara el alambrado de una nueva porción de los espacios cedidos por el Municipio a distintas instituciones.

La presencia de clubes deportivos en el Parque no es nueva, sino que desde hace años cuenta con el Club Biguá, el Club Pueyrredon y el Club Hípico en tanto que los más recientes son cuatro: además de Unión, El Cañón y MDQ 06, se suma el Mar del Plata Polo Club, el cual según la asamblea también empezó a hacer uso del predio cedido.

Además, remarcaron que las canchas de fútbol que antes eran utilizadas por las y los vecinos “de ahora en más estarán bajo posesión de los clubes privados”: “El espacio público se ve reducido prácticamente a la mitad, afectando el lugar disponible para las masivas visitas que suele recibir el Parque Camet y a su ecosistema, ya que se genera una mayor perturbación antrópica y la urbanización de la Reserva”, plantearon.

En sí mismo, el malestar de las y los vecinos pasa por la necesidad de más y mejores políticas públicas en torno a los distintos usos del Parque Camet, sobre todo ante la reducción del espacio público que, al igual que entidades como el Colegio de Arquitectos o la Defensoría del Pueblo, advierten hace tiempo.

Entre las necesidades de políticas públicas, además, reiteran la necesidad de recuperar la pérdida de masa forestal, las instalaciones públicas del Parque sin utilizar y tapiadas, la situación de los baños, la necesidad de un estudio de impacto ambiental sobre las transformaciones que sufre el Parque y la “falta de un orden planificado a largo plazo acerca de su manejo, cuidado y preservación”.

“Desde hace 30 años el Parque no cuenta con plan de forestación, situado en cercanías de la costa es habitual que durante las sudestadas caigan ejemplares. Sin embargo, no se recuperan los ejemplares perdidos, ni tampoco se planifica en términos forestales para que no se caigan los existentes”, remarcaron, al tiempo que exigen que personal municipal se ocupe de su forestación.