Estatales bonaerense rechazaron una oferta por “insuficiente” y esperan una mejora

La propuesta se centró en dos sumas de $1500, una a pagar desde febrero y otra desde abril. “Lo ofrecido desde el gobierno no resuelve la acuciante situación”, plantearon.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco de la continuidad de la paritaria que se inició el lunes, los trabajadores estatales bonaerenses rechazaron en las últimas horas la primera oferta salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof por considerarla “insuficiente”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon que lo ofrecido “no resuelve la acuciante situación” por lo que esperan una mejora de la propuesta durante los próximos días, en la continuidad de la negociación.

La segunda reunión de la paritaria general del Estado enrolados en la Ley 10.430 se llevó a cabo este viernes, tal como había sido previsto, y allí se produjo una primera oferta del gobierno bonaerense. Según detallaron desde ATE, el ofrecimiento consistió en un recupero de 2019 de $1500 a partir del 1° de febrero con un tope de $60 mil de salario. Y, por otro lado, una propuesta de $1500 más para el 2020 que se aplicaría en el salario de marzo a cobrar en abril, cuando se retomaría la paritaria.

En este marco, desde el gremio remarcaron que lo ofrecido desde el gobierno “no resuelve la acuciante situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras el Estado provincial”

“Primero que sea un recupero de 2019 debe ser pagado desde diciembre 2019 y no desde febrero 2020. Por otra parte, es insuficiente a las necesidades concretas de los estatales. Y, por último, en una negociación paritaria no puede haber topes para cobrar, no se puede dejar afuera de un aumento salarial a cientos de trabajadores y trabajadoras”, planteó el secretario general de ATE, Oscar de Isasi.

Asimismo, con respecto al segundo tramo de la oferta, de Isasi señaló que “si corresponde a 2020 tiene que ser retroactivo desde el 1 de enero y no desde marzo”.

“Los estatales debemos dejar de perder salario a manos de la inflación en este 2020 y empezar a recuperar lo perdido en los últimos años. A esto hay que sumarle agregar el presentismo al básico, ya que nosotros no aceptamos el concepto que presupone que los trabajadores no somos eficientes a la hora de desarrollar la tarea. Por otra parte planteamos la recategorización del personal y atender las necesidades de los sectores de estatales más postergados como son los auxiliares de la educación y los trabajadores de la salud. Además se debe equiparar la hora de bolsillo de estos sectores con aquellos que se encuentran en mejores condiciones”, indicó de Isasi.

En este marco, el gobierno bonaerense convocó a los gremios a retomar la negociación el lunes. “Esperamos que el ofrecimiento que realicen vaya en el sentido que desde nuestra organización planteamos anteriormente”, señalaron desde ATE

Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo se informó a los gremios el inicio de las mesas técnicas. Así, el miércoles comenzará el abordaje de las licencias por violencia de género, el jueves se realizará la mesa que atiende a los ingresos al Estado (contratos y expedientes a planta permanente), y el viernes arrancará la discusión de la carrera administrativa.

Cabe recordar que desde fines de 2018 desde ATE apuntaron contra un acuerdo firmado por otros gremios estatales con el gobierno provincial por entonces a cargo de María Eugenia Vidal: en noviembre de 2018 la oferta para 2019 que fue firmada por algunos sindicatos -y no por ATE- fue de 4% de suba en enero, 4% más en marzo, 4% en mayo, 4% en julio y una cláusula de actualización semestral en caso de que se superara ese 16%, más 2% en setiembre y 2% en noviembre más cláusula de monitoreo.