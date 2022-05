Expansión petrolera: advierten que la consulta pública fue “confusa”

Desde la Asamblea por un mar libre de petroleras se manifestaron en torno al cierre de la instancia que el gobierno propuso de cara a la aprobación de dos nuevos proyectos.

En la previa a la audiencia pública “consultiva” del Concejo Deliberante -de la cual formarán parte- desde la Asamblea por un mar libre de petroleras se expresaron en torno al cierre de la “consulta pública temprana” que impulsó el gobierno nacional como instancia de “participación” para la aprobación de otros dos proyectos petroleros frente a la costa de Mar del Plata: lo calificaron de “confuso” y remarcaron que ante el rechazo manifestado “no tiene licencia social”.

El gobierno nacional llevó adelante hasta el pasado 18 de mayo una “consulta pública temprana”, el nombre que le dio a una nueva instancia de “participación” en busca de aprobar dos nuevos proyectos de expansión petrolera offshore hacia la costa bonaerense. El gobierno, así, apunta a sumar instancias de consulta que enmarca en el Acuerdo de Escazú, con el objetivo de impedir que le pongan trabas judiciales al respecto como ya ocurrió con el anterior y por el cual todavía se esperan definiciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

En concreto, la consulta pública -previa a la realización de una nueva Audiencia Pública según el cronograma de participación impulsado- estaba centrada en tareas de exploración sísmica a realizar por YPF en el CAN 102 y de Equinor en el CAN 100, en el denominado “Proyecto Argerich”.

La particularidad, no obstante, radica en que las tareas a desarrollar en el CAN 100 por parte de la empresa noruega son tareas exploratorias que no incluyen bombardeos sísmicos, sino perforaciones en el lecho marino, en una zona donde aseguran tener estudios previos y posibilidades concretas de hallar yacimientos hidrocarburíferos.

Sin embargo, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras –espacio desde el cual llamaban a participar en la consulta temprana para manifestarse en contra- cuestionaron una falta de “claridad” del gobierno en el impulso de la instancia de consulta como también de estos nuevos proyectos, e incluso lo tildaron de “antidemocrático”.

En primer lugar, parten del “rechazo popular” que tuvo la Resolución 436/2021 y la “desatención” a las manifestaciones de rechazo en la Audiencia Pública previa a esa resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “Participaron 300 personas de las cuales un 95% se pronunció en contra”, recordaron.

Puntualmente en lo que hace al acto administrativo de lanzar este nuevo mecanismo de “consulta temprana”, que incluyó la posibilidad de responder encuestas y hacer comentarios que el gobierno dice “tener muy en cuenta”, manifestaron que fue “confuso, por demás contradictorio y mal expresado en sus verdaderas intenciones”.

Además, puntualizaron en que hubo “falta de información” principalmente en torno al objeto de la consulta y a la información presentada. En ese sentido, también advirtieron que las preguntas no incluían opciones de rechazo al proyecto petrolero. “La falta de información sobre puntos cruciales hacen que el Acuerdo de Escazú continúe sin cumplirse“, sostienen entre sus reclamos.

Cuestionaron, también, que el número de participantes sea significante y que, al no poder manifestar el rechazo al proyecto en ninguna de las opciones de la encuesta, “muchas personas utilizaron los comentarios como un medio de expresión“.

“El proyecto petrolero cuenta con un rechazo de más de medio millón de firmas, a eso nos referimos cuando decimos que no hay licencia social“, añadieron.

Cabe recordar que el desarrollo de tareas sísmicas en las áreas concesionadas CAN 100, CAN 108 y CAN 114 -a más de 300 km de Mar del Plata- se encuentra actualmente en discusión en la Justicia por las trabas impuestas por los cuatro amparos presentados -entre ellos el presentado por el intendente Guillermo Montenegro- y a la espera de resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en torno a una apelación del gobierno nacional para poder llevar adelante la exploración sísmica en búsqueda del recurso.