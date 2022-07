Extensión de la prohibición de fumar: “No atentamos contra el trabajo de nadie”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La Defensoría del Pueblo de Mar del Plata defendió el proyecto de ordenanza que busca extender la prohibición de fumar a espacios actualmente exceptuados de la norma, como sectores abiertos de comercios gastronómicos, y plantearon que la medida “no atenta contra las fuentes de trabajo de nadie” al responder los cuestionamientos vertidos por la asociación de empresarios del sector que se mostró disconforme con el pedido.

La polémica se inició en los últimos días con la presentación de un proyecto de la Defensoría del Pueblo al Concejo Deliberante en busca de que se eliminen dos excepciones vigentes a la normativa que prohibe fumar en diversos espacios de la ciudad como son los “espacios abiertos o semiabiertos de locales comerciales” (patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre) y “salas de fiestas cuando sean utilizadas para eventos de carácter privado”.

A esa presentación le siguió un comunicado de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata en contra de la propuesta bajo el argumento de que “afectaría directamente la incipiente recuperación de gastronómicos y hoteleros y el empleo”.

“Lo que planteamos es que todo el mundo es libre de fumar si quiere, ejerciendo su derecho, pero el que no quiere fumar también tiene su derecho”, planteó el defensor del Pueblo Daniel Barragán tras las críticas expuestas por el sector de empresarios gastronómicos.

Concretamente, el pedido de los defensores se centra en espacios de comercios que “en algunos casos se cierran con techos móviles o cerramientos rebatibles, violando el espíritu propio de la norma”.

“Al haber estas excepciones lo que nosotros decimos es que en función de la salud pública en los espacios que están techados y cerrados en gran parte de su dimensión no está bien fumar“, expuso Barragán en diálogo con Qué digital y remarcó que las excepciones que permanecen en la ordenanza vigente “deben ser eliminadas” y remarcó que ello no implica “que si alguien quiere fumar al aire libre no lo pueda hacer”.