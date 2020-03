Fábricas textiles confeccionan elementos hospitalarios: trabajadores piden garantías

Tras la decisión municipal de exceptuar al sector de la cuarentena, desde Textilana piden que se garanticen las condiciones de seguridad e higiene, además del traslado.

En medio de la crisis sanitaria para evitar la propagación del coronavirus, el gobierno de Guillermo Montenegro firmó una resolución a nivel municipal que exceptúa a los trabajadores textiles de la cuarentena para concurrir a su lugar de trabajo en función de producir de manera solidaria insumos hospitalarios como barbijos y camisolines que serán donados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y a otros centros asistenciales. La iniciativa nació de un pedido de la Cámara Textil y el gremio que nuclea a los trabajadores del sector.

En el marco de una iniciativa conjunta entre el sector empresarial y del gobierno local, la resolución exceptúa del aislamiento social, preventivo y obligatorio a trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en fábricas textiles de Mar del Plata para colaborar en la confección de insumos hospitalarios. Más allá del espíritu solidario, trabajadoras del sector piden que se cumplan con las condiciones laborales y de higiene en el marco de la pandemia. Y también pidieron que el gobierno municipal garantice el traslado, ya que hay menos frecuencias de colectivos.

“Ante esta pandemia que estamos atravesando, venimos proponiendo que todos los recursos de las fábricas estén enteramente a disposición de colaborar en combatir el virus”, sostuvo María Demateis, referente de la comisión interna de la fábrica Textilana.

Y, en esta misma línea, agregó: “Por eso exigimos turnos rotativos y reducción de las jornadas laborales para el personal afectado. Que se garantice por parte de las empresas el traslado de los trabajadores y todas las condiciones de seguridad e higiene indispensables para evitar la propagación y el contagio del coronavirus”.

El titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, Juan Pablo Maisonave, explicó en diálogo con radio Brisas (98.5) que la decisión implica emplear a parte del personal de las fábricas con equipos de trabajo pequeños luego de que el gobierno municipal consiguiera los insumos necesarios para confeccionar los barbijos y camisolines.

Si bien, en tiempos de crisis la voluntad y solidaridad son fundamentales, cabe recordar que los trabajadores y trabajadoras de Textilana históricamente realizan reclamos de acuerdo a las condiciones de trabajo y el pago de sueldos que no se corresponden con el aumento inflacionario. En este marco, De Mateis recordó: “Nuestro salario no tiene actualización desde octubre de 2019, cuando un aumento pactado en paritarias para el mes de diciembre fue dejado sin efecto hasta fines de abril del 2020 a cambio de sumas no remunerativas”.

“Los trabajadores y trabajadores nos exponemos y arriesgamos fuertemente sacando adelante la producción de estos materiales, y en un cuadro de salarios de miseria, es lo que pasa con muchos trabajadores como por ejemplo en el ámbito de la salud”, continuó Demateis.

Por último, y más allá de la decisión, la dirigente sindical remarcó: “Lo que omiten desde el Municipio son los problemas que denuncian los trabajadores y las trabajadoras para llegar a su lugar de trabajo, frente a la reducción de franjas horarias en el transporte público, ni cómo se garantizan las medidas de higiene necesarias en sus lugares de trabajo”.