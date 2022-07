Falta de taxis: otra noche de largas esperas y reclamos por robos a choferes

La celebración del Día del Amigo volvió a exponer el faltante de unidades. Las respuestas desde el sector mientras sigue la colocación de los GPS.

(Foto: archivo / Qué digital)

A la llegada de turistas por las vacaciones de invierno se sumó este miércoles a la noche un importante número de personas en las calles marplatenses tras los festejos por el Día del Amigo que, una vez más, dejaron visible una situación que se repite como una constante: la falta de taxis y remises en Mar del Plata. “Fue una noche como la del 31 de diciembre. Muchísima gente se movió”, aseguró el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis, Raúl Vicente, al reconocer una situación “compleja” atravesada por la “inseguridad” que profundiza la falta de choferes.

“Muchísima gente se movió”, afirmó el referente del sector de taxistas y reconoció que si bien la situación estaba “prevista” al tener en cuenta el “importante nivel de reservas” que se palpitaba en la gastronomía muchísimos choferes no sostuvieron la actividad durante la última noche debido a la “alta inseguridad” que, consideró, viven las y los trabajadores en Mar del Plata.

Al intentar volver a explicar la falta de disponibilidad de choferes y, por ende, de taxis y remises en Mar del Plata, Vicente reparó en la “inseguridad” y reiteró tal como lo sostiene hace meses que si bien la falta de taxis es una problemática mucho más compleja una de las principales medidas a tomar para revertir la situación debe ser continuar con la colocación de los GPS, impuesto como requisito fundamental este año por el gobierno municipal para superar la inspección anual de las unidades.

“Ayer muchos de los que pensábamos quedarnos toda la noche trabajando, nos enterábamos a las 7 de la tarde de uno de los taxistas estaba golpeado. Cuando se comunicó en los grupos, muchos lo pensaron dos veces”, relató. Por ello, desde el sector consideran que la colocación de los GPS es “fundamental” para encontrar el auto y el chofer cuando ocurre un hecho ilícito. “El GPS no va a evitar la situación de asalto pero sí permite que te puedan localizar inmediatamente, y ese rastreo que te da el GPS es fundamental”, sostuvo Vicente.

Contraria a esa postura, desde otro sector de taxistas ya en los últimos días habían lanzado críticas al gobierno municipal por nuevos asaltos a trabajadores. El secretario general del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax), Miguel Rodríguez, mostró su “disconformidad sobre las medidas de seguridad” para las y los taxistas y cuestionó: “El intendente Montenegro está obligando a instalar el GPS por seguridad y nosotros desde el primer día sostenemos que no sirve como herramienta si no se cuenta con policías en las calles”.

Según el último informe de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, en Mar del Plata hay 3.657 vehículos de transporte de pasajeros habilitados de los que, señaló Vicente, alrededor de la mitad de la flota de taxis ya cuenta con el GPS instalado. “Tenemos aproximadamente 1.200 autos con el GPS y el resto debería estar colocado antes del 31 de noviembre para la inspección anual de taxis”, estimó.

A poco tiempo del último aumento de tarifas de taxis y remises en Mar del Plata, que elevó el valor de la bajada de bandera a $210 y mientras sectores disidentes manifestaron su disconformidad con las medidas del gobierno municipal, el “plus nocturno” -que forma parte de uno de los “incentivos” para que más choferes se sumen a los turnos nocturnos- continúa sin autorizarse.

“Es difícil de entender porqué en la mayoría de las ciudades importantes del país ese plus existe. Muchos de los bloques políticos que no aprobaron el plus nocturno son los mismos que simpatizan con las aplicaciones de transporte“, apuntó Vicente luego del proyecto impulsado por el oficialismo que busca habilitar Uber, Cabify o Beat en Mar del Plata. “Los mismos concejales reconocen que de noche habría que tener una tarifa mayor porque hay riesgos”, señaló.

LA POSTURA DE LOS REMISES

Por su parte, desde la Unión Sindical de Choferes de Autos Rurales, Remises y Autos de Alquiler (Uscarra) negaron un faltante de vehículos en funcionamiento en su sector particular. “El remis trabaja con normalidad, en el verano pasó lo mismo y la Municipalidad denunció que hay taxis sin trabajar de noche pero es un problema de los taxis, no de este sector. Dicen que no hay remises pero vos llamás a la agencia y te dicen ‘no tengo coches’ pero no es que no tienen sino que no dan abasto“, planteó el dirigente José Souto.

Asimismo, insistió con una propuesta ya planteada ante concejales para que se habilite el funcionamiento en la ciudad de los “autos rurales”. “Es un remis pero que no dejan que lleve pasajeros desde el centro aunque cumple la misma función, paga los mismos impuestos, tiene las mismas inspecciones, es de Mar del Plata y está habilitado por la Municipalidad”, remarcó y propuso que en los días de mayor demanda como fechas especiales se habilite su funcionamiento para ampliar la oferta de transporte.