Familiares de Brandon Romero, entre la búsqueda de ayuda y el “hostigamiento” policial

Mientras buscan cómo pagar las pericias de parte, la mamá del joven asesinado por un oficial de custodia denunció que recibió golpes días atrás al pasar por la protesta de la Policía Bonaerense.

(Foto: archivo / Qué digital)

La familia de Brandon Romero sigue en la búsqueda de justicia, a más de dos meses del asesinato del joven panadero de 18 años a manos del oficial de custodia Arcángel Bogado. Sin embargo, hoy su lucha está atravesada por dos cuestiones: por un lado la desesperada búsqueda de fondos para pagar pericias de parte, y por otro los golpes que sufrió su mamá, Romina, días atrás al pasar por la protesta que llevaron adelante efectivos de la Policía Bonaerense frente a la comisaría primera.

Días atrás, la Policía Bonaerense fue noticia por las manifestaciones que llevó adelante en distintas departamentales de la Provincia, entre ellas la de Mar del Plata, donde se mantuvo la concentración hasta el jueves en el centro de la ciudad, y a pocas cuadras del domicilio actual de Romina Romero.

Fue el martes cuando Romina pasó junto a su hija frente a la comisaría y, según contó, uno de los policías la reconoció, la increparon algunos de los efectivos, la tiraron al piso y le destruyeron el celular, que quedó inutilizable. Frente a ese ataque, radicó la denuncia en esa misma comisaría, donde el cuerpo médico de la fuerza constató los golpes que recibió mientras estuvo en el piso.

“Recibí golpes insultos y me robaron y rompieron mis pertenencias personales. Nada de lo sucedido nos sorprende, pues no me acostumbro, ni naturalizo nada, pero entiendo que es la lógica con la que se manejan”, expuso Romina en un comunicado. Se trata, en suma, de un episodio más de los que está viviendo desde el 5 de julio, día en que mataron a su hijo en el kilómetro 6 de la Ruta 226. “El Estado me está llevando a una depresión que no sé si voy a soportar”, había descrito ese mismo martes por la tarde en un video viralizado a través de las redes en el que contó parte de lo sucedido en la comisaría.

Para la familia, lo ocurrido el martes, que se suma a la desgastante lucha que están llevando adelante para encontrar justicia, no es un hecho aislado: “Estamos cansados de recibir hostigamiento y persecución por parte de nuestros victimarios”, reconocieron.