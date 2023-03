Femicidio de Lucía Pérez: “Se hizo justicia con Farías, todavía con Offidani no”

Lo afirmó Marta Montero tras escuchar este jueves la sentencia del segundo juicio por el crimen de su hija.

(Foto: Qué digital)

Desde octubre de 2016, Marta Montero se erigió como la principal cara visible de una familia que busca justicia por el crimen de su hija, Lucía Pérez. A diferencia de lo ocurrido tras escuchar la cuestionada sentencia de 2018, luego de que el tribunal del segundo juicio reconociera este jueves la existencia de un femicidio y condenara a uno de los acusados a perpetua, su semblante fue distinto al estar mucho más cerca de haber encontrado la respuesta que buscaban de la Justicia. Sin embargo, más allá de los avances alcanzados en casi siete años, anticipó que todavía queda camino judicial por recorrer.

Esa conformidad “parcial” de Montero tiene que ver con que si bien el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Matías Farías por considerarlo autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y por el suministro de sustancias estupefacientes en concurso ideal con femicidio”, justamente incorporando una figura que no había sido tenida en cuenta en el primer debate, a Juan Pablo Offidani le impuso -en cambio- 8 años de prisión al considerarlo partícipe secundario del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes”, y no del femicidio.

Por eso, una de las primeras afirmaciones de Montero fue: “Se hizo justicia con Farías, todavía con Offidani no“. Por eso también, con su habitual entereza y firmeza al momento de enfrentar cada búsqueda de justicia, anticipó que la lucha de su familia seguirá: “Hoy no termina. Sí termina con uno, con una perpetua. Pero con el otro no. Vamos a seguir con Offidani, para que sea considerado partícipe primario como lo fue en todo momento”, dijo.

Además de hacer referencia a la postura de la familia y al pedido de pena formulado al momento de dar su alegato a través de sus abogadas, cuestionó el rol de la defensa de los acusados y los intentos por declarar la nulidad el debate: “Quisieron impugnar la causa, al tribunal. Es tal el poder que tienen que creen que pueden con todo. Con estas mujeres unidas como estamos todas, no van a poder y seguiremos luchando por Lucía y por todas las lucías que nos han llevado para que todas tengan justicia”.

“Esto no termina acá, esto comienza acá. Hace siete años que esto empezó. Empezamos con una perpetua, y seguiremos por otra perpetua“, anticipó.

De todos modos, destacó la incorporación en esta sentencia de la figura de femicidio, en contraste con lo resuelto por los jueces del primer juicio, hoy sometidos a un jury por su desempeño en la sentencia: “Fue un femicidio de acá a donde lo miren. Por eso hay dos jueces en jury. Cómo puede ser que hoy se da una condena a perpetua y a otro 15 años, y cómo puede ser que esos jueces no hayan visto nada. Es una tomada de pelo”, manifestó y consideró que los condenados “tenían todo un circulo armado y a Lucía la captaron como captaron a nuestras pibas. Las matan y son descartables”.

Por eso, al hablar de las respuestas que obtuvieron en estos años por parte de la Justicia, remarcó la importancia de haberse sostenido en el tiempo detrás del objetivo de la familia, el reconocimiento del femicidio y la condena a sus responsables: “Si nosotros no hubiésemos salido esa vez que dijimos bueno hoy tenemos otra instancia para seguir, si no hubiese pasado eso, hoy no estaríamos acá. Si nosotros nos hubiésemos vencido, hoy no estaríamos acá. Fíjense lo que pasa, lo que hacen con las familias, y cuántas hay que no tienen justicia“.

De la misma manera que destacó a quienes la acompañaron durante el segundo juicio pero también durante buena parte de los casi 7 años de espera por esta sentencia, enfatizó en el rol del Estado y particularmente del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, a través de distintas áreas y la postura que manifestaron a lo largo de las audiencias: “Si los ministerios no nos acompañan, ¿cómo hacemos nosotros con este muro?, ¿cómo hacemos con esta mafia y esta corrupción? Lucía tenía 16 años y la mataron de la manera más salvaje que podía existir. Si el Estado no nos acompaña y no está con nosotros, ¿cómo hacemos?”, añadió.