Feria Social Mitre: las centrales obreras acusan una “doble vara” del gobierno

Desde la CGT y las dos CTA señalaron al gobierno por permitir el avance de los decks y food trucks mientras las y los artesanos continúan en la “ilegalidad”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Al igual que la postura planteada semanas atrás por la Defensoría del Pueblo al considerar como “injusta” la situación que atraviesan las y los artesanos de la Feria Social Mitre sin la renovación de la ordenanza que habilita su funcionamiento, desde las tres centrales obreras de Mar del Plata sumaron su apoyo al reclamo. Apuntaron a la responsabilidad del gobierno municipal para “garantizar el derecho al trabajo” y consideraron que la renovación no impide avanzar en el posible plan municipal integral de ferias.

A través de un comunicado, desde la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores sumaron su apoyo al reclamo que las y los integrantes de la Feria Social Mitre iniciaron meses atrás por la renovación de la ordenanza que habilita su trabajo. Desde las centrales acusaron al gobierno municipal de actuar con “doble vara” al permitir el avance de los decks y food trucks, con regulaciones y permisos, mientras la Feria Social Mitre continúa trabajando en la “ilegalidad”.

Hace 20 años que la feria funciona sobre la calle Mitre entre Luro y San Martín. A diferencia de otras ferias en Mar del Plata, se encuentra nucleada en una ONG (“Feria Social”) y está conformada solo por artesanos, artesanas y manualistas en un total de 80 familias.

En 2013 se aprobó la habilitación para su funcionamiento y así continuó durante todos estos años a través de la sucesiva renovación de la Ordenanza 21468. Pero en abril de 2022, venció la última prórroga y las y los feriantes aseguran haberse encontrado con que el oficialismo no tiene -desde ese entonces- intenciones de renovarla. Es que una de las posibles explicaciones estaría ligada a la creación de un plan municipal integral que nuclee a todas las ferias de Mar del Plata.

En ese sentido, desde las CTA plantearon su apoyo al reclamo al afirmar que “sin normativa no hay garantía del derecho a trabajar”. A través de su comunicado, llamaron a la “responsabilidad” del gobierno municipal para garantizarlo y recordaron que la feria comenzó a funcionar en medio de una fuerte crisis económica en el año 2002 como una “salida de generación de trabajo en una Argentina con altísima tasa de desempleo”.

“Durante estos 20 años se renovó anualmente una ordenanza que permite que los 80 feriantes desarrollen su tarea laboral en la legalidad. Desde abril el gobierno del intendente Guillermo Montenegro se niega a renovarla con la excusa de que buscan generar una ordenanza general para que todas las ferias del Partido tengan la misma normativa, pero hasta ahora eso no ha sucedido y no hay miras de que ocurra en el corto plazo porque no está sesionando el Concejo Deliberante“, plantearon.

Por otro lado, desde las centrales sindicales indicaron, según el relato de las y los artesanos de la Feria Social Mitre, que el oficialismo tendría intenciones de convertir la feria en “itinerante”.

Además de modificar la identidad de la Feria Mitre que ya lleva 20 años de trabajo en Mar del Plata, consideraron que la medida pondría en peligro a las fuentes de trabajo de las 80 familias que ahora se encuentran en la “ilegalidad” y mientras “no compiten con el comercio de la zona porque sus artesanías son parte del entramado cultural y turístico de la ciudad”.

“Nos expresamos a favor de la continuidad de la feria y exigimos la correspondiente normativa que legalice y dé tranquilidad a las y los feriantes, en principio hasta el último día del mes de abril. Ello no impide, de ninguna manera, avanzar con la supuesta normativa general para todas ferias, para cuya construcción debe ser escuchada y tenida en cuenta la voz de las y los propios feriantes”, apuntaron.