Fiestas sobre Jorge Newbery: malestar por el volumen de la música y reclamos al Municipio

Vecinos de barrios como Acantilados, San Carlos y Playa Serena denuncian que las fiestas en “Lima Park”, un predio lindero al camping El Griego, “duplican” los niveles permitidos de decibeles.

(Foto: Lima Park)

Una nueva denuncia de vecinos del sur de Mar del Plata se hizo escuchar en las últimas horas, esta vez por las fiestas “Lima Park” en un predio lindero al reconocido camping El Griego sobre la avenida Jorge Newbery. Según sostuvieron en su reclamo, el volumen de la música duplica los decibeles permitidos y la organización del evento hasta reemplazó las señales de tránsito por carteles con indicaciones para llegar al lugar. Además, advirtieron una situación de “peligro” que se podría dar ante las y los jóvenes que, a salir del evento, transitan por la avenida “alcoholizados”. Este viernes se concentrarán a las 10 frente al camping.

En medio de rechazos similares en la amplia zona sur de Mar del Plata esta temporada de verano, vecinos y vecinas de barrios como Los Acantilados, San Carlos y Playa Serena sumaron un reclamo más por fiestas y ruidos molestos en torno al “Lima Park”: según detallaron, se realizan con habilitación municipal pero con niveles de música que duplican los decibeles permitidos, -por ejemplo, de 90 dB para locales bailables según la Ordenanza 12.032- ocasionando que las y los vecinos no puedan dormir por la noche.

Es que, según relataron vecinos, alertaron a la Municipalidad de la situación y a través de Inspección General se habría constatado que el volumen “representa el doble de lo permitido por normativa y también el doble de lo que puede tolerar el oído humano, pero las fiestas siguen sucediendo igual”, sostuvo Lorena, vecina del lugar, en diálogo con Qué digital. Al respecto, consideró que los controles municipales como “una tomada de pelo” porque las fiestas no se interrumpen y los vecinos, lamenta: “No podemos descansar durante toda noche”.

La primera de las fiestas en cuestión se realizó para Año Nuevo y en los últimos días se realizaron dos eventos de manera consecutiva aunque, advirtió, ya hay “otras fiestas planificadas”. Presentaron distintos reclamos al exigir respuestas para no “lamentar algún hecho sumamente grave”.

Es que uno de los puntos centrales a los que se refirió la vecina tiene que ver con una situación de “peligro”. Según detalló, las fiestas “Lima Park” finalizan a las 6 de la mañana y graficó que muchos de las y los jóvenes al finalizar el evento transitan “alcoholizados” por la avenida Jorge Newbery, con todo lo que eso implica si no se realizan controles de tránsito y de seguridad. “Eso genera muchos accidentes, situaciones de peligro y enfrentamientos con vecinos”, afirmó.

Mientras reclaman el cese de este tipo de fiestas en una zona que, aseguran, registró un importante crecimiento poblacional en los últimos años, Lorena apuntó al “abandono” del Municipio. “No tenemos red de agua potable, cloacas, ni gas en gran parte de la zona sur. Tenemos el boleto más caro de toda la ciudad y no tenemos vacantes en secundarias. En los CAPS más cercanos muchas veces no hay médicos de guardia, si pasa algo en este tipo de eventos no hay quién atienda“, enumeró.

Y aclaró: “No estamos en contra de las fiestas pero en un marco regulado y también un contexto que tenga los cuidados y recaudos necesarios. Esto es peligroso para todos. Quitaron las señales de tránsito para poner indicaciones sobre cómo llegar al lugar donde se hacen las fiestas. Es un peligro y representa una falta de atención del Municipio“.

En paralelo, días atrás en el Concejo Deliberante se habían hecho eco de la problemática y la concejala Paula Mantero del bloque de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación en el que solicita información en torno a las fiestas que se realizan en los barrios de San Patricio, Serena, San Carlos y Antártida Argentina.

El expediente busca conocer, a partir del relato de las y los vecinos sobre las fiestas en Jorge Newbery, si el Municipio realizará pruebas de medición de decibeles en las siguientes fiestas en enero, si se realizarán controles de alcoholemia (allí y en el resto de los barrios) y si las fiestas de “Lima Park” cuentan efectivamente con habilitación municipal y cuáles son los requisitos para que suceda.