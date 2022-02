Deuda externa: realizarán una “consulta popular” y buscan adhesiones en Mar del Plata

Desde el partido Libres del Sur pretenden recolectar en todo el país un millón de adhesiones en oposición al acuerdo con el FMI anunciado por le gobierno nacional.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como parte del importante rechazo que generó el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el gobierno nacional en torno a la deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri, desde el partido Libres del Sur buscan canalizar la oposición al pacto en una consulta popular y apuntan a juntar adhesiones en Mar del Plata. La realizarán en los primeros días de marzo. Desde la organización sostienen que la deuda no debe ser pagada “hasta ser investigada”.

Este martes se llevaron a cabo en Mar del Plata y en todo el país movilizaciones en contra del pacto anunciado por el presidente Alberto Fernández en torno a la deuda de 44 mil millones de dólares con el organismo dejada por el gobierno de Cambiemos y que la actual gestión prometió investigar. Como parte de esa movilización, formó parte una columna de Libres del Sur.

La columna estaba encabezada por una bandera que contenía una de las consignas que desde hace tiempo buscan impulsar y que en las últimas horas formalizaron que planean llevarla adelante por su cuenta: realizar una consulta popular en torno a la deuda externa.

Concretamente, ante la negativa del gobierno nacional de impulsarla, el partido busca recolectar un millón de votos para expresar la oposición al acuerdo anunciado por el gobierno nacional y, a nivel local, planean alcanzar las 20 mil voluntades entre los días 3 y 6 de marzo.

Según indicó el referente local del espacio, Rodrigo Blanco, en esas jornadas distribuirán alrededor de 90 urnas móviles y fijas “en todos los barrios” del partido de General Pueyrredon, de las diez mil que repartirán por todo el país. “Allí la ciudadanía podrá expresarse a favor o en contra del acuerdo anunciado por le presidente Alberto Fernández”, señalan.

Cabe señalar que una consulta popular existe como tal en la Constitución Nacional desde 1994 como mecanismo de democracia “semidirecta” para consultar a la población opinión sobre un asunto particular, aunque nunca fue aplicada oficialmente.

Según la Ley 25.432, hay de dos tipos: las vinculantes (se vota un proyecto de ley por iniciativa de la Cámara de Diputados cuyo resultado debe ser acatado) y las no vinculantes, promovida por el Congreso o el Poder Ejecutivo que en caso de avanzar debe tratarse en el Congreso. Sin embargo, a pesar de los pedidos del espacio político, no hubo ninguna de ellas para esta cuestión en particular.

Frente a ello, Blanco indicó que durante el mes de enero desde Libres del Sur llevaron adelante una serie de charlas informativas con vecinos y vecinas con el objetivo de “introducir el debate del tema” y poner en común los lineamientos generales en torno a la deuda.

“Existe un vasto sector de la población que no está de acuerdo, y a medida que pase el tiempo, y las consecuencias de este acuerdo comiencen a sentirse en la vida cotidiana, el descontento va a ir aumentando”, remarcó Blanco.

Desde el espacio sostienen no sólo que el préstamo inédito en la historia del organismo se utilizó para impulsar desde Estados Unidos la reelección de Macri, sino también sostienen que “nada de ese dinero se utilizó en beneficio del país y su gente, sino que fugó en su totalidad de la mano de banco, empresarios y ricos amigos del gobierno de Cambiemos”.

Además, centrándose en el financiamiento de la fuga de capitales que esa deuda conllevó, reconocido por el propio Alberto Fernández, desde Libres del Sur plantean que es una deuda que “no debiera pagarse hasta ser investigada”.

“El gobierno de Alberto Fernández, que estaba desde su asunción absolutamente al tanto de lo irregular del préstamo, sin consultar al pueblo argentino sobre una cuestión que lo va a afectar duramente, ha resuelto legitimar y terminar de pagar toda la deuda de Macri. Rechazamos de plano esta decisión”, apeló Blanco.

Así, ante la trascendencia de la deuda con el FMI para la vida diaria de las y los argentinos, y ante la falta de una consulta popular oficial, es decir, impulsada por el propio gobierno nacional al respecto, es que desde la organización llevarán adelante su propia consulta en el mes de marzo.