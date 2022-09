Fotomultas: el mapa con las ubicaciones de los dispositivos en Mar del Plata

Las ubicaciones de los dispositivos según lo informado por la Municipalidad a la espera de certezas sobre el comienzo de su funcionamiento.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este lunes se cumplirán 30 días desde que la Municipalidad informó que entraría en vigencia el sistema de aplicación de fotomultas en las calles de Mar del Plata y, a la espera de certezas sobre ese anuncio preliminar, el detalle de la ubicación de los dispositivos en un mapa interactivo.

En junio y luego de no haber contado con el aval del Concejo Deliberante, el gobierno de Guillermo Montenegro anunció la puesta en marcha del sistema de fotomultas, con la previa implementación de un periodo de prueba que demoró alrededor de tres meses.

Luego, el 19 de agosto, la Municipalidad dio a conocer que el sistema de fotomultas en Mar del Plata empezaría a funcionar “en aproximadamente 30 días”, un plazo que se cumplirá este lunes 19 de septiembre. No obstante, hasta el momento, desde el gobierno municipal solo indicaron que las localizaciones de los equipos serán actualizadas a través de la web (en este link: bit.ly/tecnologiavial).

Ante la necesidad de precisiones, desde la oposición formalizaron un pedido para que se fortalezca la señalización y se generen campañas de difusión en torno a la ubicación de los dispositivos y, otros puntos, pidieron al gobierno que difunda públicamente y de manera accesible y actualizada el monto de las multas para cada categoría.

A la espera de que se confirme el inicio del sistema, hasta el momento se conoce la ubicación de 40 dispositivos, a pesar de que en principio se proyectaba a a partir del convenio con la Universidad de San Martín la instalación de 50 para alcanzar los 240 en el plazo de un año.

CÁMARAS DE FOTOMULTAS E INFRACCIONES EN MAR DEL PLATA

En el siguiente mapa es posible no solo divisar las intersecciones y avenidas en las que se aplican las fotomultas, sino también repasar aquellos sectores en los que la Municipalidad aplica infracciones en Mar del Plata a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en once corredores de las calles San Juan, Rivadavia, Güemes, 12 de Octubre, Constitución, Alem, Olavarría, Alberti, Córdoba, Hipólito Yrigoyen y Edison.

Esas infracciones detectadas, en cambio, son aquellas como estacionar en doble fila, cruzar semáforos en rojo o vehículos que doblan a la izquierda en avenidas. Una vez registrada la infracción, operarios del área de Tránsito de Mar del Plata labran actas con imágenes que luego son procesadas y enviadas al Juzgado de Faltas para su notificación.