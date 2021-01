Fue apuñalado y denuncia un ataque homofóbico: “Si no me defendía creo que me mataba”

Joni tiene 23 años y fue atacado en el barrio El Martillo por un hombre que le quiso robar su celular y lo insultó por su orientación sexual.

Un joven de 23 años fue apuñalado y golpeado en el barrio El Martillo y denuncia haber sido víctima de un ataque homofóbico en Mar del Plata, luego de que su agresor lo insultara por su orientación sexual, tras un intento de robo. “Si no me defendía yo creo que me mataba”, asegura.

Joni tiene 23 años, es relacionista público de un boliche y vive en el barrio El Martillo. Este fin de semana fue víctima de un brutal ataque cuando una persona lo abordó en Udine y Lebensohn, le quiso robar el celular y lo apuñaló en la espalda, la cabeza y los brazos mientras lo insultaba por su orientación sexual.

Tras recibir las curaciones en el hospital, y luego de regresar a su casa, decidió compartir su historia a través de sus redes sociales, para que nadie vuelva a sufrir lo que él sufrió. “Tengamos cuidado en la calle. Si no me defendía yo creo que me mataba. Nadie te puede atacar por tu elección de vida, tenemos que ser libres de pensar y elegir”, compartió, en diálogo con Qué digital.

De acuerdo a su relato, todo sucedió el viernes por la madrugada cuando se disponía a encontrarse con una amiga en Udine y Lebensohn y fue abordado por la espalda por una persona, que le pidió su celular en un intento de robo. Cuando el joven le respondió que no lo tenía encima, ya que lo había dejado en su casa, el agresor comenzó a apuñalarlo en la espalda y la cabeza.

En ese marco, esta persona comenzó a insultar al joven por su orientación sexual, mientras continuaba atacándolo en distintas partes del cuerpo. “Me insultaba, me decía cosas; no tenía iniciativa de robarme, me podría haber robado la campera o haber constatado si tenía o no el celular, pero era como que tenía intenciones de matarme. Tengo de 8 a 12 puñaladas en la cabeza, en los brazos y en la espalda”, graficó Joni respecto a lo que considera fue un ataque homofóbico.

Tras un breve forcejeo, el joven finalmente logró escapar y rápidamente pidió ayuda a sus vecinos, quienes lo asistieron, llamaron a la policía y a un ambulancia. Sin embargo, debido a las demoras, fue trasladado al hospital en un auto particular y al llegar recibió las curaciones necesarias.

“No fueron heridas graves, no me tocó ningún pulmón, la tomografía me salió bien por suerte, lo único que fue es que me tocó el tejido en la cabeza, no me pudieron coser bien”, explicó y contó que en ese marco radicó la denuncia ante personal de la comisaría decimosexta, que la recepcionó en lo que quedó registrado como una tentativa de robo, según confirmaron fuentes policiales.

Tras algunas horas en el hospital, el joven finalmente recibió el alta y regresó a su casa, aunque se encuentra débil, ya que perdió mucha sangre y sufrió numerosos cortes en el cuerpo. “Estoy tranquilo dentro de lo que se puede”, se sinceró y aseguró que nunca le había pasado algo así, más allá de algún insulto.

“Quiero hacer una denuncia en el Inadi, quiero encontrar a esta persona, que la policía lo busque”, dijo, respecto a los pasos a seguir y pidió a la comunidad que tenga cuidado en la calle, porque lo que le pasó a él le puede pasar a cualquiera. “Tuve miedo de pensar en que me podía morir, pero realmente ahora no tengo miedo y esto no me va a detener”, concluyó.