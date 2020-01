Fumigaciones: un teléfono para denunciar a toda hora, el pedido tras la primera reunión

El secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, encabezó la primera reunión con los vecinos de los barrios fumigados en el marco de los incumplimientos de la medida cautelar.

(Foto: ilustrativa / Paren de Fumigarnos)

En el marco de una problemática constante en los denominados “barrios fumigados” del partido de General Pueyrredón, en los últimos días los vecinos afectados por las fumigaciones a menos de mil metros de los centros urbanos y personal municipal se reunieron por primera vez para presentar sus posturas y exigir, entre otros aspectos, reclamos históricos como la implementación de una línea telefónica para denunciar directamente y las 24 horas el incumplimiento de la medida cautelar ante los organismos intervinientes.

Se trató de una primera muestra de predisposición para abordar la problemática, ya que no sólo fue organizada por el propio Municipio sino que además participaron funcionarios de primera línea como los secretarios Muro y Viviana Bernabei (Salud) acompañados por funcionarios de Legal y técnica, de la Dirección de Bromatología, Comercio e Industria y el director del Emsur, Sebastián D’Andrea.

Según indicaron los asambleístas, los funcionarios se comprometieron en cumplir y hacer cumplir la ordenanza en tanto “sea posible, según los recursos”. Además, destacaron que fue la primera vez que un secretario de Desarrollo Productivo admitió que se encuentran ante “un problema de salud que involucra a la producción”.

A su vez, recordaron que desde el Emsur desestimaron varios de los planteos realizados por los asambleístas por tratarse “de un asunto complejo sobre el cual están trabajando con lo que pueden”, una de las constantes argumentaciones oficiales a la hora de abordar el tema.

De todas maneras, lamentaron que no les hayan dado respuestas sobre un método más directo para denunciar los incumplimientos de la cautelar, por ejemplo con la creación de una línea telefónica exclusiva para realizar denuncias, más amplia que la del horario administrativo de 8 a 15 horas.

“La Dirección de Gestión Ambiental es la encargada en cumplir la tarea de fiscalización de la Ord. 21.296, y muy particularmente la violación de los mil metros libres de agrotóxicos. En este sentido, quien ocupa la dirección del organismo, brindó más atención a los riesgos jurídicos que le competen como funcionario responsable, que al reclamo sobre la implementación de un número de teléfono al cual vecinxs afectados puedan comunicar la denuncia en el momento de realizarse el delito”, puntualizaron desde Paren de Fumigarnos.

Desde el área de Salud, por su parte, reconocieron no tener elementos de diagnóstico a nivel local, aunque se comprometieron a empezar a elaborarlo en pos de abordar la problemática desde sus posibilidades.

“Como balance podemos observar que no existe el ‘trabajo en común’ con la ciudadanía, ni tampoco un sentido claro de comunicación en función de recibir y responder necesidades y exigencias. Lo escrito queda allí, como palabras dichas a la inmensidad, no hay devolución, no hay respuesta concreta. Algo está fallando en la comunicación, y a su vez pueden percibirse ‘palabras calladas’, aquello que no se nombra, el miedo al compromiso con la gente y el miedo a no ‘responder en función de intereses económicamente influyentes’”, apuntaron desde la asamblea.

Cabe recordar que la reunión se da luego de que en diciembre, tras su asunción, los asambleístas hayan hecho una presentación en la Municipalidad donde pidieron al intendente Guillermo Montenegro una reunión para presentarle la problemática y conocer cuáles serían los lineamientos de su gestión al respecto, sobre lo cual Muro se había expedido al asegurar que trabajaría en conjunto con asambleístas y productores.

Los numerosos incumplimientos a la medida cautelar que rige desde 2014 se registraron en distintos barrios en los últimos meses, tanto del sur del distrito (Playa Chapadmalal, Los Lobos, El Marquesado), como en el norte (Félix U. Camet) y las inmediaciones de la Ruta 88 (Paraje San Francisco, Parque Hermoso).