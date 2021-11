Gastronómicos cerraron el pago de un plus por temporada “de más del 100%”

Así lo anunciaron desde la conducción de la seccional local de Uthgra.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de cerrar la paritaria a nivel nacional, desde la seccional local del sindicato de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos (Uthgra) anunciaron que cerraron un acuerdo por el plus de temporada con las patronales por “más del 100% de aumento” y recordaron que en 2020 fue necesario movilizar porque “nadie quería pagar”.

En 2020, en lo que fue la previa a la primera temporada en pandemia, tanto la conducción del sindicato a cargo de Nancy Todoroff como distintas organizaciones de gastronómicos y hoteleros como la 25 de Mayo, protagonizaron movilizaciones en Mar del Plata ante la falta de acuerdo por el “plus” que cada verano pagan los empresarios a las y los trabajadores del sector.

Este año, desde la seccional local destacaron que no fue necesario porque llegaron a un acuerdo previo: “En enero pasado tuvimos que movilizarnos para lograr paritarias y un plus de temporada porque nadie quería pagar. Tuvimos una temporada que no fue y sin embargo por la lucha y las reuniones logramos sostener ese plus para que los trabajadores no perdieran un derecho que tienen hace 20 años“, recordó.

Este mediodía, la dirigente que además busca renovar su cargo en las elecciones en las que se enfrentará a la lista encabezada por el dirigente Pablo Santín, realizó el anuncio en el marco de una reunión con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo.

“El año pasado fue reducido pero no se perdió. Este año gracias al impulso logramos que se firme en poco más del 100% de aumento, lo cual era necesario. Vendrá muy bien para recuperar también trabajadores”, sumó Todoroff.

Además, de cara a la temporada, los dirigentes se refirieron a las altas tasas de informalidad que se experimentan en el rubro hotelero y gastronómico y que fueron denunciadas por la oposición a la conducción de Todoroff: “El trabajo en negro existe y ha aumentado como en muchos sectores pero es algo que seguimos de cerca al igual que el cumplimiento de los convenios y las paritarias firmadas”, sostuvo Barrionuevo.