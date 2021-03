Gastronómicos, contra las restricciones nocturnas y la “falta de controles”

Tras el anuncio de la Provincia, desde sindicato del sector consideraron que “las restricciones horarias lo único que hacen es afectar el trabajo”.

El sindicato que representa en Mar del Plata a los trabajadores gastronómicos cuestionó este martes el anuncio de la nueva implementación de restricciones nocturnas de 2 a 6 de la madrugada -que empezarán a regir este miércoles por el coronavirus- y pidieron que “se sigan cumpliendo los protocolos”, al tiempo que cuestionaron la “falta de controles“.

“Las restricciones horarias lo único que hacen es afectar el trabajo, pedimos más inspecciones para que los gastronómicos puedan seguir trabajando tranquilos y el público asistiendo a los locales “, sostuvo la secretaria general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) Mar del Plata, Nancy Todoroff, ante la llegada del fin de semana largo y los anuncios de las nuevas restricciones nocturnas, que desde este miércoles se implementarán de 2 a 6 de la madrugada.

“Esperamos que sea un buen fin de semana. Las perspectivas y reservas lo auguran. Pero con los anuncios de segunda ola y estas nuevas restricciones probablemente algunas personas decidan no venir, como ya ha sucedido. Por eso exigimos que no se den acotaciones horarias como solución, sino que se sigan cumpliendo los protocolos, que se controle y que los empresarios no se relajen porque a quienes más afectan es a los trabajadores, en su salud y en su economía”, planteó la dirigente gremial.

Asimismo, cuestionó una “faltan controles, sobre todo en la nocturnidad”. “Si bien la gran mayoría hace las cosas bien, están los que no y pueden terminar perjudicando a todos. Y cuando decimos ‘todos’ no solo referimos a otros comercios del sector sino también a la sociedad marplatense”, sumó.

Por su parte, desde la agrupación de trabajadores gastronómicos y hoteleros “25 de Mayo” -disidente de la conducción del gremio en la ciudad- plantearon ser “respetuosos de la medida” de restricciones nocturnas, pero reclamaron saber “quién va a responder por el salario de los trabajadores”.

El referente de la agrupación, Pablo Santín, aseguró que desde el espacio son “respetuosos de la medida” si eso permite “controlar la situación sanitaria en el marco de la eventual segunda ola de contagios de covid-19”, pero enseguida advirtió sobre una “desprotección salarial y laboral a la que quedarían expuestos los trabajadores de la hotelería y la gastronomía”.

“Necesitamos que nos digan quién le va a responder a los trabajadores y con qué medidas. Si cierra todo o nuestra actividad cierra antes y se limita, sufrimos los trabajadores y los que vamos a colapsar somos los trabajadores”, alertó el dirigente y entendió que los gastronómicos y hoteleros “aún sufren las consecuencias del deterioro salarial y la pérdida del empleo” en la actividad, con “muchos que cobran a cuentagotas y por debajo de la línea de pobreza”.