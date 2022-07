Gastronómicos afirman que las vacaciones de invierno no colmaron las expectativas

(Foto: archivo / Qué digital)

La Unión de los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) mostró su preocupación en torno a las expectativas que mantenía la delegación local y lo que finalmente fue la llegada de turistas para las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Es que si bien aseguran que el sector gastronómico y hotelero registró un pico en la actividad durante el primer fin de semana de las vacaciones, “el balance no es tan bueno desde la expectativa que teníamos, los números engañan“, sostuvieron al estimar un cierre de receso con un nivel de movimiento turístico en orden del 50%.

Si bien en los primeros días de julio la delegación local de Uthgra anticipó que se esperaban “niveles históricos” de turistas ante reservas que promediaban -con bastante anticipación- el 50% y que en algunos hoteles promediaba el 70%, en contraste, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) se mostraban en alerta por los niveles registrados hasta el primer fin de semana de las vacaciones de invierno que, según sostenían, promediaban en aquel momento el 40%.

Las altas expectativas de cara a las vacaciones de invierno del sector gastronómico se expresaban luego del pico histórico de llegada de turistas a Mar del Plata registrado en junio según el Ente Municipal de Turismo (Emtur) y luego de lo que el secretario general del gremio, Pablo Santín, considerara que durante los meses de marzo y abril hubo un “muy buen nivel de trabajo, como hace años no pasaba” en hotelería y gastronomía.

Sin embargo, el receso de julio no fue lo que esperaban: “El balance no es bueno teniendo en cuenta las expectativas que teníamos. No tuvo nada que ver con las vacaciones de verano en donde se trabajó bien y parejo. Hoy los datos oficiales hablan de porcentajes más altos a la prepandemia pero los números engañan“, aseguró Santín a Qué digital.