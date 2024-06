Gastronómicos y hoteleros alertan por “despidos por goteo” ante la crisis

El sindicato del sector mostró su preocupación por la profundización en la caída del consumo. Señaló que el fin de semana extralargo “trajo alivio”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Al igual que lo ya advertido en el sector comercial, el sindicato que nuclea a trabajadores hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata alertó por el registro de “despidos por goteo” en paralelo a una profundización de la caída del consumo. Si bien remarcaron que el fin de semana extralargo “trajo alivio”, indicaron que en el sector hay “gran preocupación”.

La descripción de que la actividad hotelera y gastronómica presenta un “panorama muy complicado” fue trazada este domingo por el titular de la delegación Mar del Plata de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Pablo Santín, al presentar un balance del fin de semana extralargo por el Día de la Bandera y el feriado turístico del viernes.

En ese sentido si bien planteó que el movimiento turístico “trajo alivio” también remarcó que en el sector hay “gran preocupación” por la continuidad de la caída del consumo -ya registrada durante la temporada de verano– y por lo que apuntó que es el inicio de “despidos por goteo”.

“El turismo siempre ayuda, hace que la actividad se mueva, de hecho la ocupación rondó entre el 60 y el 70% y hubo buena afluencia en los locales gastronómicos, pero después hay jornadas que solo se atienden dos o tres mesas y los hoteles están vacíos”, describió el dirigente gremial.

En ese marco, y en medio de la recesión, planteó que la principal preocupación pasa porque la importante caída en el nivel de consumo -que también se advierte mes a mes en el sector comercial de la ciudad- empieza a derivar “poco a poco en despidos por goteo en un sector que hasta ahora no había sufrido muchos despidos”.

Ya a fines de marzo, desde la Asociación Empresa Hotelera Gastronómica de Mar del Plata habían anticipado que la situación económica hacía que el sector se encontrara ante “un panorama sombrío para los meses futuros”.

Santín también advirtió por la situación económica que atraviesan los trabajadores del sector cuyos aumentos salariales en base a los acuerdos firmados han quedado por debajo de la inflación. “Para los trabajadores no hay tanta libertad porque le ponen techo a las paritarias; no te la homologan si no tiene el techo que ellos quieren”, criticó con relación a la postura mantenida por el gobierno de Javier Milei y consideró que la situación “se está volviendo insostenible”.