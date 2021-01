Gastronómicos y hoteleros lanzan una petición virtual por los contratos temporarios

Desde la agrupación 25 de Mayo insistieron en que “se están registrando fuertes incumplimientos” en el sector gastronómico y hotelero.

Tal como habían empezado a alertarlo en la previa de la temporada de verano atravesada por la crisis del coronavirus, desde la agrupación de trabajadores gastronómicos “25 de Mayo” denunciaron ya la semana pasada que “no se están garantizando” los contratos temporarios en buena parte del sector, y a su vez alertaron que para muchos trabajadores y trabajadoras “está en riesgo el plus de temporada”. Y ahora lanzaron una petición virtual con el objetivo de juntar apoyos y exponer el reclamo.

La Agrupación Hotelera y Gastronómica “25 de Mayo” lanzó la petición virtual para exigir “que se respeten los contratos temporarios” y se abone el plus de verano a las y los trabajadores del sector y plantearon que se trata de “derechos laborales establecidos por ley que están registrando fuertes incumplimientos en Mar del Plata”.

A través de la plataforma Change.org, la organización impulsó una petición en busca del acompañamiento de las y los trabajadores de la gastronomía y la hotelería para que sumen su firma frente a una situación que, según expusieron, “se repiten en múltiples establecimientos”

“Las y los trabajadores hoteleros y gastronómicos marplatenses hemos hecho un enorme sacrificio a lo largo de todo el 2020 relegando aumentos de sueldo en plena pandemia. Queremos que se garantice la continuidad de los contratos de trabajo temporarios y el cobro de nuestros plus de temporada”, expresa la petición.

El dirigente gremial Pablo Santín insistió que con el verano ya en marcha “a muchos trabajadores temporarios no le están garantizando el contrato de temporada” y planteó que “están en peligro cientos de fuentes de trabajo”. También remarcó que “a muchos trabajadores ya les han avisado” que no recibirán como cada verano el monto correspondiente al plus de temporada en el marco de la crisis por la pandemia.