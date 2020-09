Guardavidas: entre la incertidumbre por la temporada y a la espera de un protocolo

Mientras aguardan novedades respecto al protocolo, desde la Unión de Guardavidas Agremiados prevén una temporada de verano “mucho más complicada” a raíz de la pandemia.

A más de un mes de que inicie el operativo de seguridad de playas, desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) compartieron la incertidumbre, como todos los años, en cuanto a su situación salarial pero también, y en especial, en el marco de la pandemia de coronavirus, ya que por el momento no tienen certezas respecto a cómo será el protocolo para poder trabajar.

El operativo de seguridad en playas, de acuerdo a lo establecido por decreto, se extiende del 1 de noviembre al 31 de marzo, a lo que se suman los días feriados de Semana Santa. “Por ahora es así, está estipulado más allá de la pandemia”, sostuvo el secretario general de la UGA, Francisco Bragado, ya que por el momento no se oficializó ninguna medida respecto a la extensión de la temporada, tal y como manifestó públicamente la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

En este marco, días atrás desde el Sindicato de Guardavidas y Afines de Mar del Plata advirtieron que vienen trabajando junto a autoridades provinciales y municipales en la confección de un protocolo de seguridad e higiene para las y los guardavidas, de cara a la temporada.

El protocolo, que regirá para todo el sector costero, “todavía está en estudio en el partido de Genral Pueyrredon”, de acuerdo a lo que expuso el dirigente de la UGA, en diálogo con Qué digital. Según puntualizó, el Municipio se encuentra trabajando en conjunto con los gremios, que le fueron acercando sugerencias también de distintas dependencias de la provincia de Buenos Aires. “Estamos trabajando en uno para el Municipio pero a grandes rasgos está en línea con las protecciones que hay que tener en cualquier ámbito”, explicó.

De todas formas, Bragado aclaró que -más allá de la falta de certezas- no se le colocará un barbijo a la persona que sea rescatada en el agua, una aclaración que realizaron desde la UGA a partir de un comunicado elaborado por la Federación Argentina de Guardavidas, en el cual se informó sobre un protocolo de seguridad que establecía el uso de tapabocas o barbijo quirúrgico. “La aplicación de barbijo es para cuando un guardavidas tiene que atender a una víctima en la arena, si la situación lo amerita”, detalló al respecto.

Por otro lado, el dirigente explicó que, en cuanto a los rescates, las y los guardavidas intentarán “mantener la distancia lo más posible si el rescate lo permite”. Y destacó que “en el puesto de trabajo se va a tener que mantener la distancia lo más posible entre los trabajadores”. Además, como en cualquier ámbito durante la pandemia, los y las guardavidas deberán contar con elementos de limpieza e higiene como alcohol en gel y barbijos, entre otros insumos. “El protocolo no está listo pero se está trabajando en eso”, agregó.

Respecto a la temporada que se aproxima, Bragado adelantó que por la pandemia “se vislumbra mucho más complicada”. Y en este sentido destacó la diferencia entre quienes se desempeñan en el sector municipal y quienes lo hacen en el ámbito privado.

Es que, a días de que comience el mes de octubre la incógnita sigue siendo cómo será la temporada 2020 -2021. “No sabemos de qué manera van a funcionar los balnearios, la incertidumbre es para todo el sector del turismo y nosotros no escapamos a eso”, lamentó. Sin embargo, el secretario general de la UGA sostuvo que por una “cuestión de responsabilidad” las y los guardavidas del sector privado tienen que “cuidar del frente de playas que le corresponde a los concesionarios”. “Por más que el balneario esté cerrado el guardavidas tiene que bajar a trabajar”, sugirió en cuanto a una histórica problemática.

De cara a una nueva temporada de verano, uno de los escenarios que se repiten año a año tiene que ver con la negociación salarial y el pago de los sueldos. “Temporada tras temporada tenemos problemas con el pago fuera de tiempo y forma”, indicó Bragado en relación a la precarización laboral que afecta al sector desde hace años.

Cabe recordar que las paritarias para el sector de guardavidas quedaron suspendidas en marzo ante el avance de la pandemia. “Hasta la fecha de hoy todavía no fueron reabiertas”, advirtió el trabajador, quien -al igual que lo vienen haciendo los referentes gremiales del sector- expuso la necesidad de que comience a darse la discusión, algo que por lo pronto no ha implicado avances concretos. “Desde el Municipio no hay una respuesta concreta a esa inquietud”, aseveró.