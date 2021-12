Guardavidas: la UGA cuestionó el cierre de paritaria con el sector privado

Desde el gremio apuntaron contra el acuerdo alcanzado con la cámara empresarial por la presencia de sumas no remunerativas.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego del cierre de la paritaria de las y los guardavidas que siguen prestando servicios a balnearios privados en medio del proceso de municipalización, desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) cuestionaron el acuerdo alcanzado y dado a conocer por el Sindicato de Guardavidas.

Este lunes se informó que el sindicato que conduce Néstor Nardone alcanzó un acuerdo por un 50% de recomposición salarial de cara a la temporada, un aumento que será abonado en tres cuotas. “Hemos logrado cerrar una muy buena paritaria”, destacaba este lunes el secretario general.

Específicamente, afirman que como parte del acuerdo se incluyeron haberes no remunerativos que, en consecuencia, no impactan en el básico ni en los aportes de los trabajadores y las jubilaciones.

“Como trabajadores y trabajadoras, tenemos que luchar para que no se instale como opción este tipo de acuerdo salarial”, manifestaron y apuntaron que la paritaria municipal había sido “ampliamente mejor”.

De cara a la reapertura de esa paritaria, prevista para enero, anticiparon: “Continuaremos buscando un número de recomposición salarial que, como mínimo, equipare los niveles de inflación del país de enero a marzo. Nuestros salarios tienen que dejar de perder con la inflación“.

En ese marco, además, enfatizaron en la importancia de la municipalización para dejar de negociar directamente con el sector privado: “Lo señalado es otra confirmación que nos muestra que la municipalización del operativo de seguridad en playas era el camino más que correcto. Las fuerzas de seguridad no pueden depender de las voluntades de los empresarios privados”, expusieron y remarcaron: “La seguridad es una facultad indelegable del Estado“.

Al respecto, mencionaron que más del 80% de los trabajadores del operativo de seguridad en playas ya están bajo la órbita estatal, y recordaron la importancia de “dar el paso” hacia la municipalización para ordenar bajo un solo mando el operativo que comienza cada 1° de noviembre.

Cierre de paritarias con la Camara Empresarial:

No estamos a favor. Hay haberes “no remunerativos” que no van a los aportes de los salarios del Guardavidas. Hay que luchar para que no se instale como opción este tipo de arreglo salarial

Nota completa https://t.co/IYB1Yom9N4

— Unión de Guardavidas Agremiados (@ugamdp) December 14, 2021