Hisopados de pacientes ambulatorios: “Los deben cubrir las obras sociales”

Desde Fecliba se refirieron a la decisión del INE de limitar el procesamiento de muestras y comunicaron a las obras sociales que “deben cubrir la prestación de forma inmediata”.

Conocida la decisión del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) de dejar de analizar muestras -para detectar o descartar coronavirus- provenientes de pacientes ambulatorios de clínicas privadas con el objetivo de agilizar la obtención de los resultados de los pacientes internados (en establecimientos públicos y privados) y de personal esencial, desde la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) explicaron que en las últimas horas enviaron una comunicación a las obras sociales locales “a los fines de notificarles que deben cubrir esta prestación de forma inmediata”.

El crecimiento de hisopados realizados en Mar del Plata a partir de la circulación comunitaria del coronavirus y la creciente curva de casos llevó a que el laboratorio público nacional que funciona en la ciudad se viera saturado operativamente al recibir, por ejemplo, unas 900 muestras diarias de Mar del Plata y la zona cuando su capacidad máxima está proyectada en 500.

De esa manera, resolvieron limitar el procesamiento de muestras a aquellas correspondientes a pacientes internados o a personal esencial y dejar de analizar hisopados realizados por clínicas privadas a pacientes ambulatorios. En ese marco, una de las dudas que surgió fue qué nivel de cobertura presentan las obras sociales de los hisopados, al tener que empezar a ser analizados en los casos de pacientes ambulatorios de efectores privados indefectiblemente por laboratorios privados.

“Esto lo debe cubrir la obra social porque toda obra social que tiene a una persona afiliada debe cubrirle lo principal, que en este momento es eso”, definió el titular de Fecliba, Jorge Soria, en diálogo con Qué digital y reparó que en la ciudad un 80% de la población cuenta con una obra social o prepaga.

“Mientras los casos no eran tantos, es lógico que los estuviera cubriendo el Estado. Esto tiene su costo, el Estado lo estaba pagando. Ahora el Estado dice que para los pacientes ambulatorios, no lo internados, que se quieran o tengan que hisopar, el INE no tiene más condiciones de hacerlo porque está saturado, de modo que alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿El afiliado a quién pertenece? A determinada prepaga u obra social, que para determinada prestación la debe cubrir, eso es indudable”, expuso Soria respecto a la decisión del INE y a la obligación de las prestatarias de salud.

En ese sentido, el titular distrital de Fecliba explicó que desde la entidad se envió en las últimas horas una comunicación a las obras sociales locales “a los fines de notificarles que deben cubrir esta prestación de forma inmediata”.

El médico, y además presidente del directorio de la Clínica 25 de Mayo, explicó que, por ejemplo, la obra social IOMA ya cubre la realización de los hisopados a sus afiliados. “Con una resolución que se notificó hace una semana se dispuso que en forma retroactiva, desde el 1º de agosto, puede cubrir todas las prestaciones que se han realizado por el hisopado ambulatorio y la prueba de PCR”, explicó.

Asimismo, reparó en que “algunas prepagas, que no son todas todavía, han dado la conformidad, pero el concepto que tenemos es que si no lo cubre el Estado lo debe cubrir la obra social, porque no creemos que sea justo que la persona afiliada lo tenga que pagar de su bolsillo”.

Además, y respecto a la decisión del INE, Soria planteó que hasta el momento las muestras se enviaban mayoritariamente allí ya que “eficientemente lo estaba haciendo” aunque planteó que “no se puede estirar más de lo que corresponde” y así señaló, tal como lo hicieron desde el laboratorio, que en las últimas semanas “se estaban demorando muchos los resultados”, con un promedio de espera de hasta cinco días.

El referente de Fecliba también hizo hincapié en que hace ya algunas semanas existen otras herramientas que permiten diagnosticar y confirmar un caso de coronavirus, a partir de los criterios clínicos determinados por los ministerios de Salud nacional y provincial. “Si bien es cierto que el hisopado confirma un caso, hay normativas del Ministerio de Salud que presentan otros parámetros que se toman desde el punto de vista clínico del paciente por síntomas que hacen que pueda ser considerado positivo por más que no tenga el hisopado realizado o no esté el resultado en tiempo y forma”, sumó.