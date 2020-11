Homicidio de Brandon Romero: “Estoy esperanzada, sigo creyendo en la Justicia”

A la espera de nuevas medidas de prueba, la familia del joven panadero de 18 años marchó por el centro de la ciudad al cumplirse cuatro meses de su asesinato por parte de un policía.

Este jueves se cumplieron cuatro meses desde la madrugada del 5 de julio en la que Brandon Romero fue asesinado de al menos siete tiros por parte del policía Arcángel Bogado. Su familia marchó por el centro de la ciudad a la espera de nuevas medidas de prueba y reclamando por la prisión preventiva del efectivo, quien dijo haberle disparado en un presunto intento de robo.

“Estoy esperanzada, sigo creyendo en la Justicia”, así se expresó Romina Vergara, mamá del joven panadero de 18 años que recibió al menos siete tiros luego de pasar por el lugar a bordo de una moto, junto a otro joven que no prestó declaración testimonial por estar imputado por robo por la fiscalía.

Los últimos avances en la causa, tras la declaración de Romina y su compañero, sumaron expectativa para la familia: “Hoy se cumplieron cuatro meses del fusilamiento de Brandon. La causa sigue, haciendo pericias. En algo cambió, se está moviendo. Yo ya había declarado y había aportado datos, de hasta dónde estaba la moto del chico que iba con Brandon. Secuestraron esa moto, las vainas que mi marido encontró en la ruta y el 10 de noviembre van a hacerle los peritajes al celular de su asesino, Pedro Arcángel Bogado”, sintetizó en diálogo con este medio.

En las últimas semanas, Romina tuvo acceso al expediente donde dijo que se enteró “de cosas que no me hubiese gustado enterarme”. Frente al conocimiento del expediente, remarcó la necesidad de nuevas pericias: “Yo pedí el expediente y los peritos de parte se necesitan porque en el cuerpo de Brandon se podían identificar siete disparos, pero había más de siete. Lo tienen que inhumar y fijarse de nuevo dónde están las otras balas porque fueron más de siete tiros”, reiteró.

Además, indicó que a partir del expediente conoció que Brandon “falleció al costado de la ruta y lo corrieron al medio”, lo que terminó con su cuerpo arrollado por al menos un vehículo.

“Lo que yo quiero es la (prisión) preventiva, pero falta para eso. Tengo esperanzas de las pericias al teléfono. Pero también imaginate que pasaron cuatro meses y el sigue con su teléfono, no sé qué podrán conseguir. Estoy esperanzada en que puedan encontrar cosas sobre lo que pasó ahí. No entiendo por qué no está preso todavía Bogado”, apuntó.

Como cada mes, este jueves su familia se movilizó y lo volverán a hacer en diciembre, mes en el que Brandon cumpliría 19 años. Ese 5 de diciembre realizarán un acto en el kilómetro 6 de la Ruta 226, allí donde su hijo fue asesinado el 5 de julio.