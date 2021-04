Homicidio de Brandon Romero: segundo día de acampe, hasta que los reciba el juez

La familia sostiene la medida en Tribunales. “Me moví desde el día que lo enterré, si no a la semana hubieran cerrado el caso”, manifestó Romina, mamá del joven panadero asesinado por el policía Bogado.

Luego de la jornada de manifestación al cumplirse nueve meses desde su asesinato en manos del policía Arcángel Bogado, la familia del joven panadero Brandon Romero mantiene por segundo día un acampe en las inmediaciones de Tribunales a la espera de que el juez de la causa, Saúl Errandonea, les conceda una reunión.

Este lunes se cumplieron nueve meses del 5 de julio de 2020 en el que Brandon Romero fue asesinado de al menos siete balazos por parte del subteniente de la Policía Bonaerense que, al sentirse amenazado, mató al joven que estaba desarmado y que circulaba en una de las dos motos que se acercaron a Bogado, con otros cuatro jóvenes que, para la fiscalía, sí estaban armados.

Pero ese nuevo mes no fue uno más, sino que la familia se encontró con el dictamen de la fiscalía a cargo de Alejandro Pellegrinelli y la Fiscalía General a cargo de Fabián Fernández Garello de sobreseer de la causa a Bogado por entender que hubo “legítima defensa”, lo que motivó un pedido desesperado para que el juez de Garantías que debe decidir en la causa, Saúl Errandonea, escuche a la familia.

“Ayer me preguntaron qué necesitaba para levantar el acampe, les dije que me atienda el juez y me dijeron que iban a ver qué hacían. Pero todavía no tenemos novedades y estamos esperando. No quiero hablar con secretarios o fiscales, quiero hablar con Errandonea”, explicó a Qué digital Romina Vergara, mamá de Brandon.

Además, se refirió al pedido de la fiscalía de sobreseer al policía: “Es desesperante. Sentís que te dejan sin justicia, que no sabés para donde correr. Sentís que si no tenés plata no movés nada. Tenés que quedarte y hacer eso. Es horrible esta situación porque extraño a mi hijo y tengo que estar acá”, lamentó.

De todas maneras, más allá de la falta de acompañamiento de la fiscalía, ratificó que esperan por la presentación del pedido de elevación a juicio por parte del abogado de la familia, César Sivo, el cual deberá ser resuelto por el juez Errandonea.

Hasta tanto, la familia sigue sosteniendo la lucha: “Siempre es positivo visibilizar esto, porque si no el caso de mi hijo lo hubieran cerrado en una semana. Pero yo me moví desde el día que lo enterré, por eso llegamos a los nueve meses”, agregó.

Como parte de la lucha de la familia, además de buscar que la causa llegue a juicio y que se establezca lo sucedido como un nuevo caso de gatillo fácil, hacen foco en la necesidad de desarmar el perfil delictivo que se buscó instalar sobre la figura de Brandon como un intento por justificar el accionar del policía.

“Todo el mundo se está dando cuenta de lo que Brandon era realmente. Los abogados de Bogado presentaron como pruebas los memes que ponía mi hijo en sus redes sociales contra la Policía, pero cuando nosotros buscamos las cosas que ponía mi hijo encontramos que dos días antes había publicado que se iba a trabajar. Ahí te das cuenta que era un pibe laburador y nada que ver con lo que decían”, concluyó Vergara.