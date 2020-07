Homicidio de Brandon Romero: “Ya no sé cómo pedir justicia por mi hijo”

La mamá del joven asesinado por un policía en la Ruta 226 volvió a pedir justicia a través de un video. “Ya no sé a quién pedirle ayuda para que este hombre esté preso”, señaló.

(Foto: archivo / Qué digital)

A cuatro semanas del homicidio de Brandon Romero, el joven de 18 años que fue asesinado por un policía de siete balazos -dos en la cabeza- en la Ruta 226 en lo que el efectivo denunció como un intento de robo, la mamá del joven que reclama desde ese día que se trató de un caso de gatillo fácil difundió un video en el que reitera su pedido de Justicia, expone el dolor que atraviesa la familia y, ante la postura adoptada por el fiscal en la causa, remarca: “No entiendo y ya no sé a quién pedirle ayuda para que este hombre esté preso”.

“Ya no sé cómo pedir justicia por mi hijo“, dice Romina, la mamá de Brandon, que desde ocurrido el hecho comenzó con el pedido de Justicia que llevó a familiares y allegados a la puerta de Tribunales el día de la declaración del policía Arcángel Bogado y que mantiene día a día a través de las redes sociales.

Con crudeza y sumamente conmocionada, Romina relata: “A mi hijo el policía Arcángel Bogado le dio dos tiros en los talones, se acercó, le dio un tiro en cada mano porque mi hijo se tapó la cara, le dio un tiro en la nariz, uno pómulo, me lo remató de un tiro en la nuca. Bogado todavía está libre”.

Así, se pregunta “cómo se hace para seguir adelante” y expresa: “Yo no pude hacer nada por mi hijo, hubiese dado cualquier cosa en la vida por estar en el medio”.

En el video, además, la mamá del joven expone con sumo dolor que su hijo luego de haber sido asesinado a tiros fue atropellado por tres autos que pasaban por la Ruta 226, donde se produjo el hecho. “Cómo hace una mamá para salir adelante, cómo hace una familia para salir adelante”, se pregunta.

Y cuestiona al fiscal a cargo de la causa, Alejandro Pellegrinelli: “No hizo nada por mi hijo, siempre lo acusó de que tenía antecedentes, de que era un chorro. Mi hijo tenía 18 años, era su día de franco, era panadero, no tenía antecedentes, no conocía una comisaría”, reitera la mujer, tal como lo hace desde el primer día.