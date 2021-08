Homicidio de Jonathan Costadura: “Queremos saber la verdad, qué pasó”

Familiares y amigos del joven repartidor asesinado el 8 de agosto se concentraron en el centro de Mar del Plata para exigir avances en la investigación.

(Fotos: Qué digital)

Familiares y amigos de Jonathan Costadura, el joven repartidor que fue asesinado a balazos el domingo 8 de agosto en el barrio Los Pinares mientras se movilizaba en moto con un amigo, se concentraron este martes en el centro de Mar del Plata para exigir “saber la verdad” en torno al homicidio. “Queremos que se avance con la investigación porque todo el tiempo en la policía lo ponen como un ajuste de cuentas para no seguir indagando, pero él no tenía nada que esconder, no tenía nadie a quién enfrentar y no tenía ningún problema con nadie“, afirmaron.

Pasadas dos semanas del crimen, amigos y familiares del joven de 26 años que fue asesinado en la zona de Falkner y Andrade se concentraron en pleno centro de la ciudad para exigir respuestas y explicaciones de la Justicia en torno al avance de la investigación judicial.

“Exigimos justicia, queremos que nos den información, que se llegue a algo concreto, que nos brinden información y queremos saber la verdad, qué pasó y luchar por todos los jóvenes que estamos siempre expuestos a este tipo de peligro porque hoy nos pasó a nosotros pero mañana le puede pasar a cualquiera”, sostuvo la novia del joven al encabezar la concentración y marcha.

Según relató, esa noche Jonathan se había juntado con un grupo de amigos y cuando se estaba yendo para su casa con un amigo en su moto -con que realizaba reparto para un aplicación de delivery- fueron abordados por dos individuos en otra moto que los atacaron con al menos seis tiros: Jonathan murió en el lugar y su amigo resultó herido en una pierna.

Inicialmente, los investigadores detectaron que los atacantes no les robaron nada a las víctimas. “Lo del ajuste de cuentas salió en los medios y apenas fueron a buscar el cuerpo nos dijeron eso, no nos pueden venir a decir así de la manera en base a un prejuicio, hay que investigar primero para llegar a esa conclusión y no ensuciar la memoria de una persona así y de todos nosotros”, expuso la novia del joven.

Por su parte, Bruno, un amigo que esa noche había estado reunido con Jonathan, también reclamó que “se avance con la investigación porque todo el tiempo en la policía lo ponen como un ajuste de cuentas para no seguir indagando”. “Estamos hablando de un asesinato a sangre fría sin ningún motivo, él no tenía nada que esconder, no tenía nadie a quien enfrentar y no tenía ningún problema con nadie por lo tanto eso es lo que estamos pidiendo”, planteó.

Y en torno a la ausencia de faltantes entre las pertenencias de ambas víctimas, el joven dijo que se encuentran “tan confundidos como todos” en relación el móvil del crimen. “No descartamos nada, ni un robo, ni una equivocación, pero si fuera un ajuste de cuenta ¿qué tipo de cuenta va a rendir sacarle la vida a una persona?”, remarcó.

El caso es investigado por la Fiscalía N°7 a cargo de Leandro Arévalo bajo la calificación de homicidio y lesiones. Por el momento no hay sospechosos detenidos.