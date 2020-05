Incluir Salud: hace un año reclama por un botón gástrico para su hijo y espera respuestas

Al menos provisoriamente, pide una nueva sonda para que meintras tanto su hijo con parálisis cerebral pueda alimentarse.

(Foto: archivo Mamás en Lucha)

Kevin es un joven con parálisis cerebral que hace un año espera respuestas de Incluir Salud. Su mamá hace un año que tramitó un botón gástrico para que él pueda llevar adelante su alimentación pero, ante la falta de avances del Programa Incluir Salud en la llegada del insumo vital, realizó una denuncia a la Defensoría del Pueblo. La situación es compleja, y por la pandemia por el coronavirus muchos trámites están demorados, a esto se suma que la prestataria, tal como denunciaron desde Mamás en Lucha, cortó el servicio de farmacias por lo cual muchas familias no está recibiendo la medicación ni pañales que les corresponden.

Kevin, es mayor de edad pero padece una enfermedad por la cual necesita un botón gástrico para poder alimentarse. Hoy en día, por las gestiones que realizó su mamá cuenta con un sistema de sonda que fue le aplicada hace unos meses y tiene que renovarse. “Tiene la sonda de alimentación rota en este momento. Tengo retenido el pago de la pensión porque pasó a ser mayor y los trámites de la Defensoría están frenados por esto de la pandemia”, explicó en diálogo con Qué digital.

El botón gástrico que necesita Kevin es caro y, ante la necesidad, su mamá se puso en contacto con los médicos del Hospital Interzonal que le colocaron una “sonda Foley” pero el catéter no pudo adaptarse a su sistema digestivo. Por eso, se contactó con el cirujano del Hospital Materno Infantil, ya que “conoce a Kevin desde bebé y le colocó una sonda que es muy similar a un botón gástrico”.

Si bien este sistema funcionó ya pasaron más de seis meses y ahora la sonda no está en condiciones para que Kevin pueda seguir alimentándose. En el marco de la cuarentena obligatoria por Covid-19, esta situación es muy compleja de resolver, a lo que se le sumó que el programa Incluir Salud tiene cortado el servicio de farmacia, y son muchas familias en estado de vulnerabilidad que necesitan de la medicación y pañales para sus hijas e hijos.

“Cerenil me da una parte de una de las medicaciones. Kevin toma cuatro por día, que al mes son 120”. La prestataria le cubría la mitad de una de las medicaciones y la mitad de otra, también pañales y una crema cicatrizante. “Fui a buscar las recetas en el Cerenil, me dirijo a Incluir Salud y cuando llego me dicen que no hay recetario y que las farmacias estaban cortadas”, sostuvo.

La mamá de Kevin plantea que la situación es muy difícil y que necesita ayuda para que su hijo pueda recibir la atención médica que le corresponde. En este sentido, le pide a las autoridades que le den alguna respuesta a la ayuda que necesita en cuanto a la medicación y resolver el botón gástrico para su hijo.

“Yo lo que quiero es conseguir una sonda, no el botón porque sé que no lo voy a conseguir y es muy caro. La sonda es algo provisorio para seguir esperando por el botón gástrico”, concluyó la mamá de Kevin.