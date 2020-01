Incluir Salud: sin autoridades ni respuestas, las familias esperan soluciones urgentes

Tras manifestarse en Zona Sanitaria VIII, las familias de niños y niñas con discapacidad que dejaron de recibir leche nutritiva por falta de pago no obtuvieron ningún tipo de compromiso, plazo o contención.

(Fotos: Qué digital)

Al igual que ocurrió en agosto pasado y en tantas otras oportunidades, y siempre bajo las mismas circunstancias de falta de pago y deudas permanentes con los proveedores por parte de Incluir Salud (ex Profe), las “Mamás en Lucha”, y los niños y niñas con discapacidad que integran la organización, atraviesan una compleja situación en torno a las prestaciones, ya que por nuevos incumplimientos dejaron de recibir la leche nutritiva que necesitan para el día a día y, pese a los reclamos y la urgencia, no obtuvieron ni respuestas ni soluciones.

Según explicaron desde “Mamás en Lucha” en diálogo con Qué digital, pese a que el pasado miércoles se manifestaron en la sede de la Zona Sanitaria VIII –donde funcionan las oficinas de Incluir Salud– lo cierto es que no lograron ningún tipo de respuesta ni solución ni por parte de las autoridades provinciales ni locales.

Es que, luego de que la empresa que les entrega las leches especiales -de las cuales depende la correcta nutrición de sus hijos e hijas, muchos de ellos con serios tratamientos por delante o con alguna discapacidad- les notificara la suspensión de los envíos correspondientes por falta de pago, las familias decidieron manifestarse, pero se fueron con las manos vacías.

“Hablamos con una de las secretarias de Zona Sanitaria VIII, nos dijeron que esto viene para meses, que no se va a solucionar ya. No hay director en La Plata ni en Mar del Plata, en Zona VIII, para Incluir Salud. Y además se debe mucho dinero, unos dos millones de pesos, por lo que se cortó todo para todos. A Abril le quedan tres cajas de leche, a Kevin le queda una caja nada más”, expuso Victoria Torres, mamá de Abril y quien desde hace años se puso al frente en la visibilización de una problemática que se mantiene pese al paso del tiempo.

En ese marco, y tal y como ocurre también por estos días con los pacientes que se someten a diálisis en el marco de la cobertura que brinda el programa Incluir Salud, las deudas permanentes con los proveedores ponen en jaque la cobertura básica que debería brindarle el programa a muchas personas, en este caso niñas y niños con discapacidad.

Ante este escenario, las mamás decidieron también acercar su reclamo al Municipio, en busca de algún tipo de ayuda para resolver, nada más ni nada menos, que la situación nutricional de sus hijos e hijas. Sin embargo, pese a la intención de reunirse con el intendente Guillermo Montenegro, lo único que lograron fue que un secretario del jefe comunal les indicara que deben presentar una nota explicando la problemática, para poder al menos avanzar en algo.

“El tema es que los nenes no pueden esperar la leche; no tenemos un peso, estamos casi a fin de mes y la leche es carísima. Abril toma de siete a ocho latas por día y vale doscientos pesos cada una. No tenemos más tiempo para perder, no podemos presentar una nota y esperar, esto es urgente”, expuso Victoria, desesperada por la situación de su hija y la de Kevin, hijo de otra integrante de “Mamás en Lucha”, que solo tiene alimento para esta noche.

Ante esta situación, y más allá del pedido de donaciones a la comunidad -quienes puedan y quieran colaborar pueden hacerlo a través del Facebook de “Mamás en Lucha”– este lunes las familias volverán a manifestarse en la Municipalidad a partir de las 10, con la idea de que alguien atienda su reclamo y entienda la urgencia de la situación.

“Necesitamos que alguien nos dé algún tipo de respuesta, tocamos muchas puertas, escribimos a funcionarios, muchos que hoy son gobierno, pensamos que ellos nos iban a dar una mano, pero no podemos esperar más, porque ellos no pueden tomar leche de vaca. Y comer algo multiprocesado es riesgoso, no tenemos los elementos para poder procesarlo”, completó Victoria.

INCLUIR SALUD, ENTRE RECLAMOS, DEUDAS E INCUMPLIMIENTOS

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a madres con siete o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables. El programa transfiere fondos a las provincias –en el caso de Buenos Aires, a través de IOMA- en busca de garantizar que todas las personas “puedan acceder a una atención de calidad”.

Sin embargo, esa atención que se brinda hace años está muy lejos de ser de calidad, ya que no se garantiza la cobertura básica para los beneficiarios. En ese marco, semanas atrás, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, habló del tema, planteó que la Nación le debe a la Provincia casi 2 mil millones de pesos, lo cual afecta directamente el pago a prestadores, y reparó: “Vamos a honrar las deudas, vamos a resolver el desastre que dejaron”, en alusión al gobierno anterior.