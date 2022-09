Iniciaron una “ocupación pacífica” de la sede local de Desarrollo Social en el Unzué

Organizaciones sociales iniciaron este miércoles por la mañana una “ocupación pacífica” de las instalaciones del Espacio Unzué donde funciona el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en reclamo de soluciones a los problemas más urgentes de las barriadas de Mar del Plata y Batán atravesadas por el ajuste en el programa Potenciar Trabajo y el déficit habitacional. Piden avances en programas como Ayudas Urgentes, en la elaboración de un plan de viviendas y una reunión con responsables del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Luego de numerosos reclamos y petitorios, organizaciones como MTR Votamos Luchar, Barrios Unidos en Lucha, A Trabajar, Cuba-MTR y Movimiento Argentina Rebelde decidieron iniciar una ocupación de las instalaciones de Santa Cruz 3501 que a nivel local conduce Diego García.

Desde las organizaciones advierten que el gobierno nacional no solo no permitió nuevos ingresos al programa Potenciar Trabajo, sino que en muchos casos “no han podido cobrar con normalidad” por las prestaciones que brindan. Se enmarca, además, en las crecientes denuncias por recortes vinculados a personas beneficiarias de BEcas Progresar por supuestas “incompatibilidades” entre ambos programas.

Además, el reclamo apunta a la situación habitacional de las familias de los barrios de Mar del Plata. “Llevamos hace varios meses peticiones en relación al programa de Ayudas Urgentes para casos de familias en situación de vulnerabilidad, situaciones urgentes que ya no pueden esperar“, advirtieron.

Además de exigir avances en el programa y resolver casos puntuales de familias en situación de vulnerabilidad, manifestaron la necesidad de reunirse con Jorge Ferraresi o algún representante del Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat, que en la ciudad no cuenta con dependencias.

Ese reclamo, además, se vincula con el pedido a las autoridades provinciales y municipales por un plan de viviendas que comience a dar soluciones a las familias que, aseguran, viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones “muy precarias, inhumanas”.

“Venimos manifestando hace muchos meses en la ciudad para que exista un plan de viviendas que también signifique trabajo, y no hemos tenido respuestas al respecto, por ello se llega a las medidas de fuerza, mediante la cual hacemos llegar un petitorio. Consideramos urgente se aborden las problemáticas, dada la gravedad en la que se está viviendo“, concluye el comunicado las organizaciones que protagonizan la “ocupación pacífica” del Unzué.