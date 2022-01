Crecen las internaciones de niños por coronavirus: la mayoría no están vacunados

Desde el Hospital Materno Infantil aseguran que el aumento de las consultas fue “exponencial” y que los niveles de internación son similares a los del pico de la segunda ola.

(Foto: archivo / Qué digital)

La tercera ola de coronavirus avanza con registros diarios récord, aunque sin un correlato en las internaciones, muy probablemente producto de la vacunación. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, quienes iniciaron más tarde la vacunación -y algunos todavía no incluidos en el esquema-, tal como sucede entre los adultos, las internaciones -solo con cuadros moderados- responden en su mayoría a no vacunados o con solo una dosis.

Actualmente, la vacunación contra el coronavirus alcanza prácticamente a todos los grupos etarios, aunque los menores de 18 años fueron los últimos en iniciar sus esquemas y los menores de 3 todavía no son incluidos ante la falta de una vacuna aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

En el marco de la tercera ola, desde el Hospital Materno Infantil sostienen que las consultas pediátricas en la guardia externa y los ingresos en la internación fue “exponencial” en las últimas semanas, al punto de alcanzar los niveles registrados en el pico de la segunda ola, entre los meses de mayo y junio.

“Nosotros somos un hospital materno-infantil por eso también contamos con internaciones de embarazadas. Al día de hoy (NdR: el jueves) teníamos nueve pediátricos internados como covid-19 positivo y otras nueve embarazadas también internadas positivas para covid”, graficó Mariano Irigoin, jefe de Emergencias del hospital, en diálogo con Qué digital.

En cuanto a las internaciones pediátricas indicó que un porcentaje menor se lo llevan menores de 3 años, aunque la mayor parte por niñeces que “tienen edad para vacunarse y no lo están“, dijo y explicó que al igual que en otras localidades, el porcentaje de chicos y chicas no vacunadas por distintos motivos o con vacunación incompleta asciende al 70%, aproximadamente.

De todos modos, aclaró que los pacientes no presentan cuadros graves ni requieren internaciones en terapia intensiva: “Nosotros en lo que llevamos de pandemia incluso con esta cepa nueva que parece llevarse la mayoría de los casos, no hemos tenido casos graves. Hoy en terapia intensiva no tenemos internados, están todos en sala de moderados y con cuadros leves”, señaló.

Por otro lado, si bien indicó que los números de internación son similares a los de la segunda ola, sí reconoció que las consultas ambulatorias se multiplicaron: “Es mucho más lo ambulatorio, el paciente que va a la guardia por síntomas leves que no tiene un criterio de internación y se va a la casa. Esos casos han tenido un crecimiento impresionante“, cerró.