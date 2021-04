Internas de la Unidad Penal N°50 se capacitan en bioconstrucción

Está a cargo de la Cooperativa Greda, de la localidad de Miramar. Es parte de un proyecto impulsado por personal de la unidad penitenciaria.

(Foto: Cooperativa Greda)

Como parte de un proyecto impulsado por personal del Servicio Penitenciario, esta semana comenzó una capacitación en bioconstrucción para las internas de la Unidad Penal N°50. Está a cargo de la Cooperativa Greda, de Miramar, enfocada desde más de hace seis años en la materia, y también en la permacultura.

Como parte de la tercera etapa del “Proyecto ECOS” que lleva adelante la Unidad Penal N°50, con foco en el trabajo con distintas instituciones relacionadas con el tratamiento de residuos y la sustentabilidad, esta semana se inició una nueva capacitación.

Los talleres están orientados a la bioconstrucción y constan de cuatro encuentros virtuales con los especialistas, a partir de material preparado especialmente por la cooperativa a lo largo del año pasado.

Puntualmente, el taller apunta a dar a conocer entre las mujeres privadas de libertad, el concepto de bioconstrucción, sus fundamentos y técnicas; promover la concientización sobre las ventajas del trabajo colaborativo; proveer información sobre los usos de diversas materias primas y oportunidades de inclusión; y la potencialidad de fortalecimiento de la economía local y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Florencia, integrante de la cooperativa, aseguró que los miembros de Greda están “muy felices de participar y poder brindar los conocimientos básicos de la bioconstrucción, así como también dar a conocer la importancia del trabajo colaborativo y la ayuda mutua como sostén de los procesos de autoconstrucción”.

El director de la Up N°50, Esteban Fraga, aseguró que la capacitación se enmarca en uno de los objetivos del establecimiento penitenciario, el de “generar conciencia ambiental entre sus habitantes“.

LOS CUATRO ENCUENTROS

El primero de los encuentros virtuales de la capacitación está enfocado en el concepto y principios de la bioconstrucción, como el construir sin deteriorar el medioambiente y utilizar los recursos de manera sostenible. El segundo episodio consta de conocer las historias que evidencian que una persona puede llevar adelante su propio proyecto constructivo, con los conocimientos necesarios y también de manera colaborativa.

La tercera exposición de la cooperativa apunta a ideas asociadas a la promoción y concientización sobre la importancia del trabajo colaborativo y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. El cierre será centrado en la construcción en tierra cruda como actividad laboral posible mediante una organización laboral cooperativa.

“Poder acceder a conocimientos sobre bioconstrucción es una idea extraordinaria, porque nos da la posibilidad de saber que podemos progresar con elementos que están a la mano, en la naturaleza, podemos experimentar cosas nuevas, fuera de lo convencional y hacer de una casa de barro para vivir bien”, expuso Antonella, una de las asistentes al taller.

A partir de esta experiencia concreta, las mujeres de la UP N°50, no sólo podrán visualizar a la construcción en tierra cruda como una actividad rentable, sino que también se acercarán a los valores y principios cooperativos, viendo así las potencialidades de las empresas de este tipo, su particular forma de organización y de toma de decisiones, así como la diferencia respecto de formas alternativas de vínculo laboral.