Intervenciones y anuncios a la espera de las bicisendas: “Los ciclistas la pasamos mal”

Desde el proyecto “Mardel en Bici” señalizaron una calle del centro a la espera de que se concreten las ciclovías que, según aseguró el propio Montenegro, comenzarían en un mes.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A la espere de que se concrete una ansiada obra tantas veces prometida y ahora proyectada en el Presupuesto 2022, esta semana el proyecto de ciclistas “Mardel en bici” señalizó una calle en reclamo del inicio de las obras de las bicisendas en Mar del Plata, las cuales comenzarían en un mes según anunció el propio intendente Guillermo Montenegro en las últimas horas.

Desde el Plan Maestro de Transporte que las ciclovías son una promesa en Mar del Plata. Sin embargo, hasta el momento nunca se concretaron y, en el medio, se sucedieron accidentes e incluso muertes de personas que eligen ese medio de transporte para trasladarse. Los ciclistas, mientras esperan, “la pasan mal” al circular por la ciudad.

Esta semana, desde el proyecto Mardel en Bici se cansaron de esperar y decidieron señalizar un espacio contiguo a la vereda de La Rioja entre Luro y San Martín, en pleno centro de Mar del Plata, recreando una bicisenda a la espera de que se concreten las obras: “Queremos que se enteren que la estamos pasando mal. Que los ciclistas necesitamos nuestro carril, nuestra seguridad vial, que va una persona arriba de una bicicleta”, manifestó Marcelo Barbieri, referente de la organización de ciclistas.

En las últimas horas, de todos modos, mantienen la expectativa luego de que el intendente Guillermo Montenegro anunciara en el marco de la Asamblea de Intendentes por el Cambio Climático que las obras comenzarían “en un mes”: “Se ve que algo llegó de todo lo que hicimos y ayer Montenegro anunció que dentro de un mes comenzará la obra”, afirmó.

Si bien Barbieri destacó que “el 1 de octubre de 2020 fue la primera vez en la historia” que se aprobó por unanimidad la construcción de las ciclovías a nivel local, lamenta que “ya pasaron casi 3 años pero la obra no llega. La cuestión llega a la prensa pero no a los funcionarios, por eso tomamos la decisión de hacer la intervención, que no es vandalismo, es simplemente intervenir una calle para llamar la atención“.

Su proyecto, si bien tiene una parte comercial, se forjó como un “intermediario” entre ciclistas y funcionarios: “Fue creciendo cada vez más la causa hasta que hace seis años participé del Plan Maestro de Transporte en la gestión de Gustavo Pulti. Ese plan se fue trabajando pero al día de hoy las obras no llegan, y lo que estamos reclamando son ciclovías y bicisendas que fueron prometidas“, señaló.

Aunque no se llevaron adelante, la actual gestión ya había presupuestado las obras en 2021, por un valor de 16 millones de pesos. Ahora, las ciclovías están proyectadas nuevamente en el Presupuesto 2022 y el propio gobierno reconoció en su tratamiento en el Concejo Deliberante que había demoras. Además, aseguraron que se esperaba un financiamiento del gobierno nacional por 177 millones de pesos como parte de una ampliación del proyecto inicial.

Según explicaron semanas atrás, el objetivo con ese presupuesto es desarrollar los ejes de ciclovías que van sobre las calles Mitre entre Paso y Libertad; Brown entre Jara y San Luis; 14 de Julio entre Roca y Chacabuco; y Roca entre Jara y Mitre. La red, en total, contempla 79 kilómetros y tiene su foco central en Plaza Mitre.

Según el proyecto original presentado por el gobierno, se contemplaba que las bicisendas en Mar del Plata sean de sentido bidireccional, de 2,65 metros de ancho libre de circulación, localizadas en la mano izquierda según el sentido de circulación, con demarcación horizontal amarilla en todo el tramo, elementos verticales y horizontales de separación y señalización de cruces, con reducción de velocidad a 30 km/h en los entornos.