Judiciales siguen sin cerrar la paritaria 2020: piden ser convocados

En diciembre pasado el gremio había rechazado una oferta y desde ese momento la negociación quedó estancada.

Tras el rechazo a fines de diciembre a una oferta de aumento del 4% que se sumaría al 27% total que había sido acordado hacia el mes de noviembre, los trabajadores judiciales bonaerenses se mantienen sin cerrar la paritaria 2020 con el gobierno provincial y es por eso que cuestionaron la demora en volver a ser convocados y la calificaron como “inaceptable”.

El pasado 30 de diciembre desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevaron adelante un paro de actividades en la previa del inicio de la feria judicial en rechazo a una oferta salarial en el último tramo de la negociación paritaria del 4% que se sumaría al 27% total que había sido acordado hacia el mes de noviembre. “Se encuentra entre 4 y 5 puntos por debajo de la inflación proyectada”, cuestionaron en ese momento.

Y ahora, pasadas las semanas, afirman no haber sido convocados nuevamente para retomar y poder cerrar la negociación del 2020.

En ese marco, elevaron una presentación dirigida al Ministerio de Trabajo provincial con la exigencia de que se convoque “de manera urgente” a la paritaria para dar un cierre a las negociaciones salariales. En la nota firmada por el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, se hizo hincapié en una “demora irrazonable en la que incurrió el gobierno provincial para darle continuidad a la negociación salarial”.

Así, apuntaron que la demora “trajo como consecuencia una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario de las trabajadoras y trabajadores judiciales”.

“La demora impuesta por el gobierno provincial al desarrollo de las negociaciones no tiene justificación y resulta inaceptable. Pasaron casi veinte días desde la última reunión y la convocatoria no aparece. Por la falta de continuidad en el diálogo paritario tuvimos que cerrar el año con una medida de fuerza y esperamos que se produzcan avances para no tener que retomar las medidas los primeros días de febrero”, resaltó Abramovich.

Desde el gremio judicial resaltaron la necesidad de avanzar en una negociación que permita garantizar que los salarios de las y los judiciales no queden por debajo de la inflación. “Para lograr eso, el último tramo de esta paritaria debe cerrar entre el porcentaje de incrementos salariales acordados hasta el mes de noviembre (27%) y la inflación registrada durante el año 2020 (36,1%)“, señalaron.